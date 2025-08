Interrogazioni a risposta immediata del Ministero dell’Istruzione e del Merito – RIVEDI LA DIRETTA

Mercoledì 6 agosto, alle ore 14, la Commissione Cultura della Camera svolge interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e Merito.

Presente in aula la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

Seconda interrogazione: chiarimenti sulle nuove indicazioni nazionali

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “La scuola, in quanto istituzione riconosciuta dalla nostra Costituzione, è chiamata a realizzare una formazione integrale della persona, promuovendo uno sviluppo armonico e unitario di tutte le dimensioni della soggettività: cognitiva, affettiva, relazionale, corporea, estetica ed etica. In tale prospettiva si collocano le nuove Indicazioni Nazionali che rafforzano il concetto di una scuola che educa non solo alla conoscenza, ma anche al rispetto, ai sentimenti e alla qualità delle relazioni educative. Queste mirano a formare, sin dai primi anni, non solo studenti competenti, ma soprattutto persone complete e integrate nel tessuto sociale. Le nuove indicazioni riaffermano la centralità della scrittura in corsivo e della calligrafia come strumenti cognitivi fondamentali. Scrivere non è solo una tecnica, ma significa saper strutturare il pensiero in modo logico, essendo un potente strumento di avviamento al pensiero riflessivo e all’introspezione. Si rafforza, inoltre, il valore formativo del riassunto, un esercizio che, oltre a sviluppare capacità espositive e logiche, favorisce la sintesi e la precisione comunicativa. Torna, con solide attestazioni di studi neuroscientifici, l’apprendimento delle poesie a memoria, una pratica che migliora attenzione, concentrazione e arricchimento lessicale, stimolando la sensibilità attraverso il confronto con la lingua colta. Al tempo stesso, le nuove indicazioni pongono una forte attenzione alla formazione scientifica e tecnologica attraverso la valorizzazione delle discipline STEM. L’obiettivo è formare cittadini in grado di affrontare la complessità del presente e contribuire in modo progettuale alla costruzione del futuro. Le STEM vengono presentate come autentici laboratori di idee, dove si apprendono metodo scientifico, argomentazione, progettazione e lavoro cooperativo. È, inoltre, riaffermato con decisione il ruolo centrale della lingua e della letteratura italiana, in una prospettiva che supera lo spontaneismo per approdare a un’educazione linguistica solida e consapevole, fondata sul valore della regola grammaticale e della sintassi. L’integrazione consapevole della rete, dei giornali (anche stranieri) e delle risorse multimediali costituisce un ulteriore elemento cardine di una formazione completa e critica. Un altro pilastro delle nuove indicazioni è rappresentato dal ritorno del latino, proposto come strumento essenziale per comprendere la lingua e la cultura italiana, per potenziare logica, rigore argomentativo e senso critico. La sua introduzione è un investimento sullo sviluppo delle competenze linguistiche e culturali degli studenti, oltre che sulla trasmissione dei valori fondativi della nostra civiltà. Infine, l’Italia possiede un patrimonio artistico musicale unico al mondo, ed è fondamentale investire nella formazione musicale di base, a partire dalla scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di educare all’ascolto, alla sensibilità estetica e alla capacità espressiva. L’insegnamento di arte e immagine assume piena centralità, potenziando creatività, immaginazione e competenze tecniche attraverso il racconto visivo, il gesto artistico e il gioco simbolico. In conclusione, le nuove Indicazioni Nazionali delineano una scuola che non si limita al mero nozionismo, ma che è volta a realizzare un’istruzione che richieda ai docenti una selezione consapevole dei contenuti e una didattica che stimoli la riflessione, il pensiero critico e la connessione tra i saperi.”

Terza interrogazione: segnalazioni e denunce sulla valutazione dei titoli

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “Con gli elementi forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, le graduatorie di merito per le classi di concorso AB25 e AB24 sono state redatte dalle commissioni esaminatrici a seguito della prova orale e della valutazione dei titoli. C’è stata una partecipazione significativa di candidati: 2276 a fronte di 128 posti disponibili per AB25 e 2315 a fronte di 25 posti disponibili per AB24.Per la graduatoria AB25, dopo la pubblicazione, sono pervenute diverse segnalazioni relative a presunti errori nella valutazione dei titoli. Per garantire correttezza e parità di trattamento, l’USR, prima di procedere con le nomine, ha ritenuto opportuno richiedere alla commissione di concorso il riesame delle segnalazioni, con conseguente redazione di una nuova graduatoria e dell’elenco degli idonei. In data 11 luglio 2025, l’ufficio ha pertanto reso nota la graduatoria rettificata e avviato l’immissione in ruolo nel rispetto dei tempi previsti. Anche per la classe di concorso AB24 sono seguite segnalazioni analoghe e la graduatoria è stata rettificata in data 22 luglio 2025. Sulla base della nuova graduatoria, in data 24 luglio, è stato riavviato il turno di assegnazione delle province per la classe di concorso AB24, procedendo a sanare la situazione ed evitando nomine non spettanti. Considerate le ulteriori osservazioni di alcuni candidati che, pur non impattando sulle nomine già effettuate, potrebbero incidere su eventuali scorrimenti futuri, l’USR ha ritenuto opportuno coinvolgere nuovamente entrambe le commissioni di concorso. In data 31 luglio scorso, sono state inviate comunicazioni ai presidenti coordinatori per un ulteriore riesame urgente dei titoli dei candidati in posizione potenzialmente interessata alla nomina, con richiesta di restituire un’eventuale graduatoria dei vincitori e degli idonei in tempo utile per le operazioni di scorrimento che avverranno nelle prossime settimane. Le eventuali correzioni saranno svolte in tempo utile per i prossimi scorrimenti delle due graduatorie, che saranno integrate sulla base delle rinunce che si stanno già registrando. Solo se emergeranno situazioni che impattano sulle nomine già effettuate, l’USR procederà alla correzione delle assegnazioni in base al corretto ordine di graduatoria. L’Ufficio Scolastico Regionale, in conclusione, ha rassicurato sul fatto che attraverso questo intervento si potranno sanare in tempo utile eventuali provvedimenti di nomina che dovessero risultare non corretti“.

Quarta interrogazione: immissioni in ruolo DSGA

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “Preliminarmente ritengo sia necessario precisare che il numero di circa 1400 candidati che secondo l’interrogante risulterebbero idonei al concorso ordinario per il reclutamento di DSGA nell’ambito dell’area dei funzionari e dell’elevato qualificazione, risulta privo di qualsiasi fondamento, non trovando alcun riscontro nelle comunicazioni ufficiali del Ministero. Premessa tale doverosa precisazione, rammento che le facoltà assunzionali destinate all’inquadramento del personale nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione per l’anno scolastico 2025-2026 sono pari a 824 unità, conformemente a quanto è stato autorizzato dal MEF con nota del 4 agosto scorso. Tale quantificazione risulta perfettamente in linea con il quadro normativo vigente che, come noto, vincola le procedure assunzionali del personale ATA al meccanismo del turnover. Giova [È bene] ricordare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2024 ha autorizzato l’avvio sia della procedura valutativa di progressione sia della procedura concorsuale ordinaria, entrambe finalizzate alla copertura dei posti nel triennio 2024-2027. A fronte di ciò, pertanto, la potenziale immissione in ruolo di 824 unità di personale al primo settembre 2025, equamente suddivisa tra le due citate procedure concorsuali bandite, in aggiunta alle 1192 unità autorizzate per l’anno scolastico 2024-2025, assicura la copertura di più di 2000 posti già al termine del primo biennio 2024-2026, e quindi in piena sincronia con i dati previsionali posti a base della richiesta assunzionale da cui sono scaturite le due menzionate procedure”.

Quinta interrogazione: chiarimenti sul numero degli alunni per classe per il prossimo a.s.

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “Intanto premetto che il fenomeno della denatalità è stato affrontato in modo strutturale innanzitutto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che è intervenuto sul sistema scolastico con l’obiettivo della riduzione del numero di alunni per classe e della revisione del dimensionamento della rete scolastica. Tali misure si inseriscono in un contesto demografico profondamente mutato. Come ricordato anche dall’onorevole interrogante, nei prossimi anni si assisterà a un calo di iscrizioni scolastiche a causa della diminuzione delle nascite, fenomeno a cui però il Governo intende porre rimedio con misure strutturali la cui illustrazione non forma oggetto di questo atto ispettivo. Per quanto di competenza del Ministero, mi limito a segnalare che questa trasformazione demografica, secondo gli intendimenti del PNRR, offre anche l’opportunità di ripensare e riorganizzare il sistema scolastico in un’ottica di innalzamento degli standard qualitativi e didattici. Preliminarmente ricordo che la cornice normativa di riferimento rappresentata dal DPR 81 del 2009 contiene già al suo interno margini di flessibilità quanto alla formazione delle classi. A tale regolamento, voglio segnalare che si sono affiancati di recente provvedimenti legislativi che consentono delle deroghe ulteriori in particolari contesti e per specifiche esigenze. In particolare, con una specifica disposizione normativa del cosiddetto Decreto Caivano, siamo intervenuti al fine di derogare il numero minimo di alunni per classe nelle istituzioni scolastiche particolarmente disagiate del Mezzogiorno, come le piccole isole, i comuni montani, i territori abitati da minoranze linguistiche o caratterizzati da disagio giovanile e fragilità negli apprendimenti, nei limiti dell’organico regionale. Tale facoltà è pertanto in procinto di estendersi alle altre realtà del territorio nazionale grazie a un ulteriore intervento normativo contenuto nel DDL recante misure di promozione delle zone montane, che è stato di recente approvato proprio in questo ramo del Parlamento. Questi interventi dimostrano, dunque, che il Ministero sta lavorando in coerenza con gli obiettivi del PNRR per adeguare l’organizzazione scolastica alle trasformazioni in atto e al contempo per accrescere la qualità dell’offerta formativa, facendo in modo che la riduzione del numero di alunni per classe, che si conferma anche sulla base degli attuali organici dei docenti, si configuri come un’opportunità per far fronte ai bisogni specifici dei territori e per ottenere una maggiore personalizzazione dell’insegnamento con particolare riferimento agli alunni più fragili”.

