Caso Maestri di Strada: niente saldo per l’associazione. Frassinetti: “Manca verifica definitiva sulla regolare esecuzione del progetto”

Si sono svolte oggi, mercoledì 6 agosto, interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e Merito a cura della Commissione Cultura della Camera

Presente in aula la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

Mancato pagamento del saldo per l’associazione Maestri di strada

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “Il Ministero dell’Istruzione è venuto a conoscenza nell’aprile 2021 di un procedimento penale per presunti fatti corruttivi legati alla gestione di finanziamenti ministeriali destinati a progetti scolastici in collaborazione con operatori economici. Le indagini hanno rivelato che, tra gennaio 2018 e aprile 2021, alcuni enti avrebbero ricevuto affidamenti illeciti da scuole beneficiarie di questi fondi, per somme considerevoli. A seguito di ciò, il Ministero ha immediatamente sospeso in via cautelare il pagamento del saldo per tutti i progetti finanziati. Successivamente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, basandosi sul parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, le azioni per tutelare l’interesse pubblico e prevenire ulteriori danni economici. Queste azioni hanno incluso non solo i progetti attenzionati dalla Procura, ma anche quelli realizzati da enti e associazioni non direttamente coinvolti nel procedimento penale, tra cui il progetto “I Caronauti”. Per questi ultimi, l’Avvocatura ha suggerito di accertare la regolare ed effettiva esecuzione dei progetti prima di un eventuale erogazione del saldo. Di conseguenza, con la direttiva 79 del 14 novembre 2023, è stata istituita una procedura di controllo rafforzato sulle attività progettuali, con la creazione di apposite “task force”, come presupposto essenziale per procedere al pagamento dei saldi. I risultati di tali controlli sono stati comunicati all’associazione Maestri di Strada, che ha presentato ricorso al TAR Lazio chiedendo la sospensiva, ma la richiesta è stata rigettata. Tale decisione è stata poi confermata in appello dal Consiglio di Stato. In sintesi, il Ministero non ha potuto e non potrà procedere al pagamento del saldo richiesto dall’associazione Maestri di Strada per il progetto “I Caronauti” finché non si concluderà il giudizio amministrativo di merito tuttora pendente e non vi sarà una verifica definitiva sulla regolare esecuzione del progetto”.

