Concorso docenti Emilia-Romagna: graduatorie AB24 e AB25 riviste dopo errori nei titoli

Si sono svolte oggi, mercoledì 6 agosto, interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero dell’Istruzione e Merito a cura della Commissione Cultura della Camera

Presente in aula la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti.

Segnalazioni e denunce sulla valutazione dei titoli: terza interrogazione

La sottosegretaria Frassinetti ha così risposto all’interrogazione: “Con gli elementi forniti dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, le graduatorie di merito per le classi di concorso AB25 e AB24 sono state redatte dalle commissioni esaminatrici a seguito della prova orale e della valutazione dei titoli. C’è stata una partecipazione significativa di candidati: 2276 a fronte di 128 posti disponibili per AB25 e 2315 a fronte di 25 posti disponibili per AB24. Per la graduatoria AB25, dopo la pubblicazione, sono pervenute diverse segnalazioni relative a presunti errori nella valutazione dei titoli. Per garantire correttezza e parità di trattamento, l’USR, prima di procedere con le nomine, ha ritenuto opportuno richiedere alla commissione di concorso il riesame delle segnalazioni, con conseguente redazione di una nuova graduatoria e dell’elenco degli idonei. In data 11 luglio 2025, l’ufficio ha pertanto reso nota la graduatoria rettificata e avviato l’immissione in ruolo nel rispetto dei tempi previsti”.

E continua: “Anche per la classe di concorso AB24 sono seguite segnalazioni analoghe e la graduatoria è stata rettificata in data 22 luglio 2025. Sulla base della nuova graduatoria, in data 24 luglio, è stato riavviato il turno di assegnazione delle province per la classe di concorso AB24, procedendo a sanare la situazione ed evitando nomine non spettanti. Considerate le ulteriori osservazioni di alcuni candidati che, pur non impattando sulle nomine già effettuate, potrebbero incidere su eventuali scorrimenti futuri, l’USR ha ritenuto opportuno coinvolgere nuovamente entrambe le commissioni di concorso. In data 31 luglio scorso, sono state inviate comunicazioni ai presidenti coordinatori per un ulteriore riesame urgente dei titoli dei candidati in posizione potenzialmente interessata alla nomina, con richiesta di restituire un’eventuale graduatoria dei vincitori e degli idonei in tempo utile per le operazioni di scorrimento che avverranno nelle prossime settimane”.

Infine, conclude: “Le eventuali correzioni saranno svolte in tempo utile per i prossimi scorrimenti delle due graduatorie, che saranno integrate sulla base delle rinunce che si stanno già registrando. Solo se emergeranno situazioni che impattano sulle nomine già effettuate, l’USR procederà alla correzione delle assegnazioni in base al corretto ordine di graduatoria. L’Ufficio Scolastico Regionale, in conclusione, ha rassicurato sul fatto che attraverso questo intervento si potranno sanare in tempo utile eventuali provvedimenti di nomina che dovessero risultare non corretti“.

