Iscrizioni scuola: esistono ancora le classi pollaio? Valditara: “Il numero di alunni non fa differenza”- PARTECIPA AL SONDAGGIO

Iscrizioni scuola, si parte da oggi, 13 gennaio, per gli alunni del primo anno di corso della scuola dell’obbligo (primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado). Mentre si formano le classi del prossimo anno, si parla ancora di classi pollaio e di dimensionamento scolastico, due fenomeni correlati ma in qualche modo opposti.

Classi pollaio, la raccolta firme “Non più di 20 per classe“

Alleanza Verdi Sinistra crede che le classi pollaio siano un problema: per questo motivo ha avviato una raccolta firme, con circa 55mila adesioni, collegata ad una proposta di legge di iniziativa popolare “Non più di 20 studenti per classe“.

Valditara: “Il numero di alunni per classe non fa differenza”

Dal canto suo, invece, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara pensa che le classi pollaio non siano un problema: “Il numero degli alunni per classe non fa la differenza. Non si è visto che laddove è stato applicato non ha dato esiti particolarmente interessanti. Anzi, studi di INVALSI confermano che quando il rapporto è troppo basso il rendimento non migliora, anzi peggiora persino”.

Il concetto è stato ripetuto dallo stesso capo del dicastero di Viale Trastevere il 17 dicembre, durante un question time alla Camera. “Gli studi INVALSI – ha ribadito il Ministro – dimostrano che i risultati degli alunni non dipendono dalle dimensioni delle classi, smentendo un luogo comune. I dati sono incontrovertibili. Alle medie la percentuale di studenti con difficoltà di apprendimento si attesta al 3,2% nelle classi con meno di 20 alunni, mentre scende all’1% nelle classi fino a 25 allievi. Esiti analoghi si vedono anche alle superiori. Le politiche più efficaci non sono quelle che prevedono meno alunni per classe indistinta, ma l’assegnazione di più docenti per scuola”.

Dimensionamento scolastico, un altro problema

Nel frattempo, oltre che delle classi affollate, si parla da tempo del problema del dimensionamento scolastico e della denatalità con conseguente perdita di alunni: nell’arco di sette anni, la scuola italiana ha “perso” quasi seicentomila studenti. E la riduzione è in crescita, perchè nell’ultimo biennio si sono perse tra le 200mila e le 250mila iscrizioni.

Inoltre, non possiamo dimenticare il peso delle norme imposte sul “dimensionamento scolastico“, con le singole Regioni che provvedono annualmente alla perdita di autonomia degli istituti che vanno sotto soglia minima, portata attorno ai mille iscritti complessivi. Una procedura ha portato alla fusione, all’aggregazione e talvolta anche alla soppressione di molte scuole.

Il sondaggio

La Tecnica della Scuola chiede ai suoi lettori, in prevalenza docenti e Ata, quale tra questi problemi (classi pollaio, dimensionamento, riduzione del numero di alunni) pesa di più sulle spalle dei docenti, dei genitori o dei dirigenti?

All’interno del sondaggio troverai le seguenti domande:

Qual è il tuo ruolo?

Dirigente

Docente

Genitore

Altro

In quale regione ti trovi attualmente?

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria

Valle d’Aosta

Veneto

Nel tuo territorio, quale problema riscontri a livello di popolazione scolastica?

Classi pollaio

Accorpamento di istituti

Soppressione di istituti

Pochi alunni in classe

Dal tuo punto di vista, quale potrebbe essere la soluzione?

(domanda aperta)

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