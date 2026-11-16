La capacità e il coraggio di guardare oltre

Sono una vecchia insegnante la cui situazione è ormai definita e non ho alcun interesse a scioperare.

Ma il 20 novembre sarò in piazza, arrabbiata e angosciata per come vengono trattati i giovani da una società anziana miope ed egoista e da una scuola senza progettualità coraggiose.

E’ di ieri la notizia che dalla finanziaria sono stati eliminati i previsti tagli di 7000 docenti e Ata: molti sindacati si ritengono soddisfatti e non è più affar loro scioperare.

Altri sottolineano quasi esclusivamente stipendi inadeguati e ritardi nell’erogazione di pensioni o liquidazioni.

Tutto vero, ma in questo grave momento storico dovremmo saper guardare oltre. E avere il coraggio di puntare su valori e temi alti, che facciano sentire ai giovani il nostro sostegno e la nostra disponibilità a sacrificare qualcosa per loro, che nascono già con un debito immenso sulle spalle e alla pensione e posto fisso non arriveranno mai.

Questi ragazzi si sono mossi in massa per l’ambiente: sono stati derisi come “gretini” e bloccati da decreti sicurezza che hanno criminalizzato movimenti appassionati come Extinction Rebellion e Ultima Generazione.

Poi sono scesi in piazza per la Palestina e a sostegno della Global Sumud Flottilla: sono stati tacciati di fancazzismo o terrorismo. Da anni evidenziano forti disagi sullo stato delle scuole, sul sistema di valutazione, sulla didattica, sul caro affiti per gli universitati.



La risposta è solo la paternalistica riaffermazione di una mitica passata età dell’oro, per cui l’Esame di Stato è tornato a chiamarsi “Maturità” e ben 5 punti del colloquio devono misurare la “maturazione personale e il comportamento esemplare”.

Addirittura con 8 in condotta (voto normale da quando il comportamento fa media) viene diminuito il credito che concorre al punteggio finale, che equivale ad abbassare la valutazione in ogni singola disciplina.

E per far questo è stato modificato unilateralmente lo Statuto degli studenti scritto insieme a tutte le consulte provinciali.

Nel decreto di settembre viene posto un tetto alla presenza di stranieri nelle classi e il Ministro ha più volte ribadito che un alto numero di stranieri causa un rendimento peggiore.

Additare colpevoli è facile e non comporta spese. Peccato che sia falso perché nelle zone a forte disagio socioeconomico e culturale il rendimento è bassissimo anche dove la presenza di stranieri è quasi nulla.



Dall’altra parte non basta contestare il tetto agli stranieri per sentirsi progressisti e accoglienti. Bisogna far sapere a tutti come viene attuata l’alfabetizzazione nelle scuole:chi arriva dall’estero esce dalla classe a fare italiano quando va bene 3/4 ore a settimana (alle superiori solo nei primi mesi): per il resto è abbandonato e destinato al fallimento.



Bisognerebbe dedicare tutti i pomeriggi a fornire strumenti che non siano la retorica foglia di fico per pulirsi la coscienza. E nessuno sa che i ragazzi bocciati nei licei o nei tecnici in prima superiore non trovano nessun posto per reiscriversi nelle scuole professionali, che potrebbero valorizzare intelligenze diverse da quelle teoriche. Sono spesso costretti a ripetere la stessa classe, essere nuovamente fermati e abbandonati una volta assolto l’obbligo scolastico.

Anche le declamate passerelle nel biennio sono vuota retorica se non si formano team di docenti che aiutino i ragazzi nel passaggio. E le 14 settimane di completo stop estivo creano un ulteriore gap tra chi può fare mille esperienze formative e chi è lasciato solo: il cosiddetto “summer loss” alla fine diventa incolmabile. Spesso si colpevolizza anche l’alto tasso di bes,dsa e disabili nelle classi e vengono contestate le “troppe certificazioni”.

Addirittura Valditara ha dichiarato che lo psicologo a scuola “è una sciocchezza”, contribuendo a relegare il gravissimo disagio psicologico giovanile a vergogna da nascondere e colpa da tacere. E’ molto più facile individuare capri espiatori che affrontare con scientificità e visione a lungo temine i veri problemi della scuola.



E per il governo i ragazzi non sono abbastanza adulti per lezioni di educazione sessuo-affettiva, (meglio se imparano di siti pornografici), ma lo sono per riempire le carceri minorili, specie dopo il decreto Caivano che abolisce molte misure alternative, tanto da far auspicare dal ministro della difesa la costruzione di nuove prigioni per ragazzi o il loro inserimento in carceri per adulti. Molti giovani sono informati, preparati, combattivi, competenti, coraggiosi.



Tra i tanti Andrea Borello, Giordano Gasperini, Angela Verdecchia. Tutti chiedono agli adulti un dialogo alla pari e un aiuto a portare avanti le loro istanze, consapevoli che l’elettore medio italiano ha 55 anni e quindi il loro peso da soli è politicamente ininfluente. Chi vuole vincere le elezioni punta su temi che catturano le persone di mezza età: più pensioni che aiuti ai precari, più sanità che ambiente, più sicurezza che scuola. Se non supportiamo questo momento di grande partecipazione e impegno giovanile e non usciamo da logiche miopi ed egoiste, disponibili a rinunciare a qualcosa per loro, perderemo l’ultima occasione e li condanneremo a non avere futuro.

Perciò scendiamo in piazza, ma stavolta davvero con loro e per loro.

Cristina Agazzi