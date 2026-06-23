Registrati
Diretta video

Prima Ora | Notizie del 23 giugno

I lettori ci scrivono
23.06.2026

La FISH risponde a Vannacci: la scuola non è una caserma né una catena di montaggio

I lettori ci scrivono
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH) esprime la più netta contrarietà alle recenti dichiarazioni del generale Roberto Vannacci che ha proposto di separare gli studenti in base ai livelli di apprendimento, distinguendo tra chi “vola” e chi “rallenta la marcia”.

Si tratta di una visione della scuola che riteniamo profondamente sbagliata, culturalmente arretrata e pericolosa sul piano sociale. Una visione che considera la diversità una zavorra anziché una ricchezza, che interpreta la fragilità come un problema da isolare, anziché una responsabilità collettiva da accompagnare e sostenere.

La scuola non nasce per dividere i bambini tra vincenti e perdenti. Non è una caserma organizzata per ranghi, né un’azienda chiamata a massimizzare la produttività selezionando i più performanti. La sua missione è garantire a ciascuno il diritto di apprendere, crescere e partecipare, indipendentemente dalle condizioni di partenza.

Dietro la retorica dell’efficienza e della meritocrazia si nasconde il rischio concreto di una scuola che certifica le disuguaglianze anziché combatterle. Per le persone con disabilità e per le loro famiglie, queste affermazioni evocano scenari che il nostro Paese ha scelto di superare decenni fa grazie a una straordinaria evoluzione culturale e civile. L’inclusione scolastica non è una concessione benevola né un costo da sopportare: è un diritto fondamentale e una conquista democratica che ha reso l’Italia un punto di riferimento internazionale.

Per questo motivo FISH respinge con forza ogni proposta che possa portare, direttamente o indirettamente, a forme di segregazione educativa o alla creazione di percorsi differenziati fondati sulle presunte capacità degli studenti.

Allo stesso tempo, riteniamo che il confronto pubblico debba avvenire nel merito delle idee e sulla base delle evidenze scientifiche. Per questa ragione invitiamo pubblicamente il generale Roberto Vannacci a un confronto diretto con FISH, con il mondo della scuola, con i pedagogisti, con gli insegnanti, con le famiglie e con le persone con disabilità. Siamo pronti a portare dati, studi, esperienze e testimonianze concrete. Perché quando si parla del futuro dei bambini e dei ragazzi non possono bastare slogan o semplificazioni.

Una comunità nazionale forte non si costruisce separando i più fragili dai più forti. Si costruisce mettendo tutti nelle condizioni di partecipare e di contribuire. È questo il significato più autentico della parola comunità. Ed è questo il principio che FISH continuerà a difendere con determinazione, senza arretrare di un passo.

Perché una scuola che lascia indietro qualcuno non è una scuola più efficiente. È semplicemente una scuola meno giusta.

FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)

vannacci

In classe per competere o per cooperare ? Per Vannacci vale la prima, ma forse non sa molto della storia della nostra scuola

Vannacci non parla di contratti dignitosi per i docenti, vuole classi separate e tornare alla Riforma Gentile del 1923: per Barbera (Prc) siamo al grottesco

Valditara contro Vannacci: chi le spara grosse non ha futuro, mentre il Governo Meloni ha già fatto tanto per scuola, disabili, trasporti ed economia

Pupo alla Maturità, dopo la prova ha cantato con una prof. La traccia scelta e le parole su Vannacci: “Brava persona”

Vannacci: “Scuola dura e selettiva, non tutti devono andare al liceo”. Sasso: “A settembre esporre striscione ‘Italia agli italiani'”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Consenso informato a scuola, dal 7 luglio nuove regole per i progetti su affettività e sessualità – Legge in Gazzetta Ufficiale

Redazione

Aggressioni ai docenti e burnout, a Ischia il confronto promosso dal SAM con Rino Di Meglio e Lodolo D’Oria

Redazione

Da alunna a collega a scuola: “Maestra, se oggi insegno è grazie a lei”

Redazione

Maturità 2026, l’orale diventa una “mini-laurea”: abiti eleganti e corone d’alloro per 7 studenti su 10

Redazione
vai alla ricerca avanzata