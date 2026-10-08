Segregazione scolastica e il mito del “30%”: cosa dicono davvero i dati

Il recente decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri ha riacceso i riflettori su uno dei temi più complessi del sistema d’istruzione italiano, introducendo un tetto massimo del 30% per la presenza di studenti di origine straniera con deficit linguistici all’interno della stessa classe. L’annuncio del provvedimento ha immediatamente scatenato un dibattito acceso, sbilanciato tuttavia verso contrapposizioni ideologiche e reazioni emotive, a scapito di una reale analisi quantitativa e sociologica della scuola italiana.



Per valutare la portata e l’efficacia di questa norma è indispensabile superare gli slogan e misurare il fenomeno attraverso il rigore dell’evidenza empirica e della ricerca scientifica sul campo.

Il decreto legge identifica situazioni del tutto eccezionali ma si concentra unicamente sul sintomo, lasciando inalterata la vera causa della segregazione scolastica nelle nostre città.

Un’analisi rigorosa dei dati permette di collocare il provvedimento nella giusta prospettiva, distinguendo tra la percezione dell’emergenza e le reali dinamiche che governano la composizione delle nostre aule.

La prova dei dati: l’impatto reale del decreto (Ricerca EDIN)

A fare chiarezza sulla reale consistenza del fenomeno sono i dati della ricerca EDIN (Understanding school effects), realizzata dal Laboratorio di Politica Sociale (LPS) del Politecnico di Milano con il sostegno di Fondazione Cariplo. Lo studio, curato dai ricercatori Marta Cordini, Andrea Parma e Costanzo Ranci e pubblicato su Lavoce.info, ha elaborato i dati ufficiali del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) riferiti all’anno scolastico 2022-2023.

L’analisi evidenzia una distinzione demografica cruciale: circa due terzi degli alunni con cittadinanza non italiana sono di seconda generazione (nati in Italia), mentre soltanto un terzo appartiene alle prime generazioni (nati all’estero e arrivati di recente). Poiché la misura governativa specifica come criterio l’esistenza di deficit linguistici, la platea potenziale a cui applicare il tetto si riduce sensibilmente.

La tabella seguente mette a confronto la percezione del fenomeno con la stima effettiva dell’impatto del decreto:

Indicatore / Parametro Dato Reale / Stima EDIN-Ministero Significato pratico per il lettore Classi medie con oltre il 30% di stranieri totali 12% a livello nazionale (3% oltre il 50%) La concentrazione elevata riguarda una frazione circoscritta di scuole, concentrate in specifici ambiti urbani. Quota di studenti di 2ª generazione sul totale stranieri Circa 2/3 (66%) Nati in Italia e di madrelingua italiana, questi studenti non presentano deficit linguistici e sono esenti dai criteri del decreto. Stima classi prime eccedenti il criterio del decreto Circa 155 classi in tutta Italia Le criticità si limitano a pochissimi contesti territoriali interessati da imponenti e recenti flussi migratori. Percentuale di studenti interessati sul totale nazionale ~0,2% del totale degli studenti Il provvedimento incide su una frazione infinitesimale del sistema scolastico, con un impatto macroscopico quasi nullo.

Scendendo nel dettaglio delle classi prime, su circa 69mila studenti stranieri di prima generazione, quelli che potenzialmente rientrerebbero nei parametri fissati dal decreto sono 26mila (il 38%). Tuttavia, secondo gli autori della ricerca, incrociando questi dati con la loro effettivo distribuzione nelle aule, soltanto poche centinaia si trovano inseriti in contesti che superano la soglia del 30%.

Gli autori dello studio sottolineano che le stime deduttive oscillano tra “zero e alcune centinaia di classi” in tutto il Paese proprio per via dei due modelli teorici estremi adottati nella simulazione: da un lato l’ipotesi di perfetta equidistribuzione degli alunni tra le sezioni, dall’altro l’ipotesi di una loro segregazione artificiale in classi dedicate. In entrambi gli scenari, emerge come la misura tocchi una quota trascurabile della popolazione scolastica.

Rilevato come l’eccedenza rispetto al tetto del 30% sia un evento numericamente marginale, occorre interrogarsi sui fattori strutturali che generano un’elevata concentrazione di alunni immigrati in specifiche scuole.



Il vero motore della segregazione: il fenomeno del “White Flight”

Nelle grandi città del Nord — come Bologna, Milano, Torino e Venezia, dove la presenza di studenti di origine straniera nella scuola dell’obbligo supera il 20% — la segregazione scolastica è un fenomeno concreto e documentato. La sua origine, tuttavia, risponde a logiche differenti da quelle prospettate dal legislatore.

La concentrazione di alunni stranieri in determinati istituti è legata solo in parte alla composizione sociale ed economica dei quartieri a basso costo abitativo. Il dato sociologico più rilevante è la presenza di uno scollamento spaziale: la quota di studenti stranieri iscritti nelle scuole di prossimità risulta sproporzionatamente più alta rispetto alla percentuale di residenti stranieri che abitano nel medesimo bacino d’utenza. Questo divario è alimentato dal fenomeno del “White Flight” (la fuga delle famiglie autoctone).

Questo processo sociale si articola in passaggi ben definiti.

Intanto c’è il fatto molti nuclei familiari italiani (soprattutto quelli appartenenti al ceto medio) tendono a scartare la scuola statale del proprio quartiere per iscrivere i figli in plessi più distanti.

La motivazione che spinge queste famiglie a spostarsi è legata alla ricerca di ambienti scolastici caratterizzati da una minore eterogeneità sociale ed etnica, percepiti come più protetti o socialmente omogenei.

Ed è così che la somma di singole decisioni individuali, basate sulla ricerca del presunto bene dei propri figli, produce un danno collettivo sistemico. Le scuole di quartiere vengono progressivamente abbandonate dalla componente italiana, ritrovandosi artificialmente iper-concentrate di alunni di origine straniera.

Perché il Decreto sbaglia bersaglio: criticità e rischi

In letteratura pedagogica e sociologica trova riscontro il principio secondo cui, al di sopra della soglia del 30% di presenza di studenti con difficoltà linguistiche o svantaggi socio-culturali, si possa verificare una flessione nei livelli medi di apprendimento. Tuttavia, il dispositivo operativo prescelto dal decreto presenta significative incongruenze che rischiano di rivelarsi inefficaci o controproducenti.

Secondo gli autori dello studio la redistribuzione forzata degli studenti stranieri “eccedenti” verso altri istituti finirebbe per indirizzarli proprio nelle scuole scelte dalle famiglie italiane. Questa dinamica rischia di trasferire la tensione demografica da un plesso all’altro senza produrre alcun miglioramento nella didattica.

E c’è anche un altro aspetto: definire la presenza di alunni stranieri come un peso numerico da ripartire rischia di stigmatizzare tali studenti. Tale narrazione alimenta nelle famiglie italiane la percezione di un degrado dell’offerta formativa, esacerbando le dinamiche di white flight.

Le alternative possibili: rafforzare la scuola di territorio

Per contrastare efficacemente la segregazione scolastica e innalzare le competenze di tutti gli studenti, l’analisi promossa dagli esperti su Lavoce.info suggerisce di abbandonare le misure emergenziali e di programmare interventi strutturali sulla rete scolastica locale.

Gli esperti suggeriscono che, invece di dislocare gli studenti, occorre qualificare gli istituti svantaggiati garantendo una maggiore continuità e valorizzazione del personale docente, al fine di offrire una didattica di alto livello capace di trattenere e attrarre le famiglie residenti nel quartiere.

Inoltre bisognerebbe favorire la cooperazione territoriale tra scuole: superare la logica della competizione tra plessi limitrofi, introducendo accordi di bacino che impegnino gli istituti dello stesso territorio a gestire in modo coordinato le nuove iscrizioni, prevenendo la formazione di classi ghetto senza ricorrere a trasferimenti d’autorità.

In definitiva, la gestione dell’eterogeneità culturale e il miglioramento dei livelli di apprendimento non si ottengono redistribuendo burocraticamente poche centinaia di studenti da una sezione all’altra. La vera sfida della scuola pubblica risiede nella capacità di rinnovare la qualità dell’offerta formativa e l’attrattività dei plessi di quartiere, trasformando le scuole di prossimità in presidi d’eccellenza e di coesione sociale.