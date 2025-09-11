La scuola più piccola d’Italia a rischio chiusura: solo due bambini e nessun nuovo iscritto

Il calo delle nascite sta colpendo in modo netto il nostro Paese. Un trend sempre più negativo che sta investendo l’Italia con conseguenze purtroppo inevitabili. A pagare sono soprattutto i piccoli Comuni, che vedono sempre più spopolare le proprie case. E a svuotarsi sono via via anche le scuole.

Il portale Skuola.net ci porta a Ceresole Reale, un piccolissimo centro di 154 abitanti a quota 1620 metri di altezza nel cuore del Parco del Gran Paradiso, in Piemonte.

Qui c’è la scuola elementare più piccola d’Italia, con soli due bambini, uno in quinta, l’altro in quarta. Ma oltre loro, nessun nuovo iscritto. Un futuro che a questo punto è molto incerto, visto che l’anno prossimo potrebbe rimanere solo un alunno a scuola e la chiusura della scuola è tutt’altro che scongiurata.

Nonostante gli sforzi dell’amministrazione comunale e della comunità montana che garantiscono il servizio educativo, la situazione resta particolarmente complicata. Nei Comuni vicini infatti, si è già adottato il sistema delle pluriclassi, con alunni di diverse età nella stessa aula.

Che fine farà la scuola di Ceresole? Non si sa ancora, ma con l’inizio del nuovo anno scolastico torna prepotentemente di moda un tema che segnerà i prossimi anni del nostro Paese: l’inesorabile inverno demografico.