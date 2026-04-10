L’aula scolastica: da occasione e opportunità di incontro e luogo di ansia e alle volte anche di dolore

L’aula, per molti studenti, ha smesso di essere il luogo dell’incontro per trasformarsi in una cassa di risonanza dell’inadeguatezza. Se un tempo la scuola era il perimetro dentro cui misurare le proprie competenze, oggi è diventata il palcoscenico di un’esposizione totale, dove il timore del giudizio non riguarda più solo il profitto, ma l’integrità stessa dell’identità personale. Siamo di fronte a una mutazione profonda del disagio giovanile, che si manifesta non più soltanto con la ribellione o il conflitto, ma con una sintomatologia del ritiro, del soffocamento e, nei casi più estremi, dell’autolesionismo silenzioso. Come operatori della scuola, non possiamo più permetterci di derubricare l’ansia scolastica a semplice “emozione del momento” o a una mancanza di tempra delle nuove generazioni. È necessario scavare nelle radici di questo vortice che sembra risucchiare i ragazzi proprio mentre chiediamo loro di spiccare il volo.

Il primo elemento su cui riflettere è la natura di questa “fame d’aria” che molti adolescenti dichiarano di provare davanti a una cattedra. Non è la classica ansia da prestazione legata al voto; è un’angoscia esistenziale che nasce dal divario tra l’immagine ideale di sé — spesso mediata e distorta dalle dinamiche digitali — e la realtà della propria fragilità. In un mondo che premia la performance costante e la visibilità illimitata, l’aula diventa il luogo dove il corpo e la mente si sentono nudi. Il silenzio di un’interrogazione non è più uno spazio di elaborazione, ma un vuoto pneumatico in cui l’errore viene percepito come un fallimento identitario definitivo, e non come un passaggio necessario dell’apprendimento. Quando un ragazzo dice di sentirsi “affogare” tra i banchi, ci sta dicendo che la pressione sociale e il peso delle aspettative hanno saturato ogni spazio di manovra emotiva.

C’è poi il tema della solitudine all’interno del gruppo. Paradossalmente, in un’epoca di iper-connessione, i nostri studenti non si sono mai sentiti così isolati. La mediazione tecnologica ha alterato i processi di alfabetizzazione emotiva: la rabbia, il dolore, la vergogna non vengono più elaborati attraverso il conflitto dialettico con i pari o con l’adulto, ma vengono spesso “agiti” sul proprio corpo o scaricati in quella zona grigia del web dove l’aggressività diventa anonima e ipertrofica. La scuola, in questo contesto, resta l’unico presidio fisico dove la complessità dell’altro non può essere “skippata”. Ed è proprio questa vicinanza obbligata a scatenare il panico in chi ha perso l’abitudine al confronto autentico, quello fatto di sguardi, di silenzi e di tempi d’attesa che non hanno l’immediatezza di un clic.

Da un punto di vista pedagogico, la risposta non può essere esclusivamente clinica. Sebbene il supporto psicologico sia fondamentale, non possiamo delegare ai soli specialisti della salute mentale la gestione di un fenomeno che è intrinsecamente educativo. La scuola deve tornare a essere un “ambiente capacitante”, un luogo dove la fragilità non sia un marchio di infamia ma una condizione di partenza da cui costruire consapevolezza. Dobbiamo chiederci: che tipo di adulti stiamo offrendo come modelli? Se l’adulto è il primo a rincorrere il mito dell’efficienza, a mostrare insofferenza verso l’errore, a vivere la scuola solo come un adempimento burocratico o una corsa al programma, come possiamo pretendere che i ragazzi vivano l’apprendimento con serenità? La pedagogia dell’ascolto deve tradursi in una didattica della vicinanza, capace di intercettare i segnali deboli: il cappuccio sollevato anche in classe, lo sguardo basso, il ritiro sociale, quel desiderio di invisibilità che è il grido d’aiuto più forte.

Un altro fronte critico è il rapporto con le famiglie e la società esterna. Viviamo in una “società dell’iper-protezione” che, paradossalmente, fragilizza i figli anziché fortificarli. Evitare ai ragazzi ogni frustrazione, contestare ogni nota o brutto voto, significa privarli degli anticorpi necessari per affrontare le tempeste della vita. La scuola deve riprendersi il diritto di essere un luogo di “sana fatica”, ma per farlo deve essere percepita come un’alleata, non come una controparte. È necessario un nuovo patto educativo che rimetta al centro il valore del limite: accettare di non essere i migliori, accettare che il percorso di crescita sia fatto di cadute, è il primo passo per uscire dal vortice dell’ansia. Il divieto dell’uso dei social o la regolamentazione della tecnologia sono strumenti utili, ma restano palliativi se non vengono accompagnati da un’educazione sentimentale che insegni ai ragazzi a dare un nome a ciò che provano.

Dobbiamo sognare e costruire una scuola che non sia solo un distributore di nozioni, ma un laboratorio di umanità. Una scuola dove l’insegnante non sia solo un esperto della materia, ma un ricercatore di potenzialità nascoste, capace di vedere oltre il muro dell’apatia o dell’ansia. Serve un tempo scuola che preveda lo spazio per la sosta, per la riflessione non misurabile, per il dialogo che non deve necessariamente portare a un voto.

Solo trasformando l’aula da tribunale a comunità di ricerca possiamo sperare che quel senso di soffocamento lasci il posto al respiro profondo della scoperta. La sfida che abbiamo davanti è immensa: si tratta di ricostruire la fiducia dei giovani nel futuro, partendo dalla cura del presente. Non basta dire loro che “andrà tutto bene”; dobbiamo dimostrare, con la nostra presenza e la nostra postura pedagogica, che il dolore e l’ansia possono essere attraversati e che, dall’altra parte del vortice, c’è ancora un mondo che li aspetta, pronto ad accogliere non la loro perfezione, ma la loro autentica, meravigliosa complessità.