Il governo ha dato il via libera all’ordine del giorno condiviso dalle forze di maggioranza sui libri di testo digitali stampabili, accogliendo le principali indicazioni avanzate da Forza Italia. Le modifiche dovrebbero essere recepite attraverso interventi normativi nel prossimo decreto Milleproroghe.

A darne notizia sono i capigruppo azzurri alla Camera e al Senato, Enrico Costa e Stefania Craxi, che in una nota esprimono soddisfazione per l’esito del confronto parlamentare.

Tra i punti previsti dall’intesa figurano l’esclusione delle scuole primarie, dove i libri di testo sono già gratuiti, il differimento dell’obbligo per le scuole medie e la concessione di tempi adeguati alle aziende del settore per affrontare la transizione.

L’accordo prevede inoltre l’avvio di un confronto tecnico che coinvolga esperti dell’apprendimento e psicologi, con l’obiettivo di valutare le ricadute dell’introduzione dei testi digitali sulle diverse fasce d’età e sulle modalità di apprendimento degli studenti.

Forza Italia aveva sostenuto la necessità di accompagnare l’innovazione tecnologica con gradualità, evitando cambiamenti che potessero incidere sulla qualità della didattica e sulle esigenze formative degli alunni. Al centro delle argomentazioni del partito anche la riduzione dei costi per le famiglie e la tutela della filiera editoriale, che comprende editori, librai, tipografi e cartolai.

«La tecnologia deve essere al servizio della didattica e delle persone, non il contrario», sottolineano Costa e Craxi, ribadendo la posizione del partito favorevole all’innovazione, purché introdotta con responsabilità e senza penalizzare il sistema scolastico e produttivo.

I due capigruppo definiscono l’intesa un risultato politico significativo, sottolineando come il confronto all’interno della maggioranza abbia consentito di individuare una soluzione condivisa. Il provvedimento, nelle intenzioni del governo, sarà ora tradotto in disposizioni concrete con il prossimo Milleproroghe.