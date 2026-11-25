Cambia ancora l’esame di maturità, con la lingua francese che diventa quinta materia. Solo in Valle d’Aosta, però, dal prossimo anno scolastico alla lingua francese sarà riconosciuta la sicura presenza negli esami finali della scuola secondaria di secondo grado. La novità comporta che nelle commissioni d’esame valdostane d’ora in poi sarà anche presente un docente aggiuntivo di lingua francese.

Per introdurre l’importante novità di fine corso è servita una norma regionale approvata il 25 novembre all’unanimità dal Consiglio Valle.

Il nuovo testo, scrive l’Ansa, “intende fornire una risposta più coerente alle peculiarità della realtà valdostana e alla tutela della minoranza linguistica francofona“, ha precisato la consigliera Luisa Trione (Ca), relatrice del disegno di legge.

La nuova legge rafforza “il francese all’interno delle commissioni, aggiungendolo alle quattro discipline individuate dal ministero, senza doverne sacrificare altre”, ha detto in aula l’assessore regionale all’istruzione, Erik Lavevaz.

“È un risultato politico significativo – ha aggiunto Lavevaz – raggiunto grazie al confronto e alla collaborazione istituzionale con il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e con l’allora Presidente della Regione Testolin“.

Come già previsto per le altre discipline, agli studenti certificati con disturbo specifico di apprendimento, bisogni educativi specialità e disabilità riconosciuta, sarà garantita la “piena continuità delle tutele e dei criteri di valutazione”.

Ricordiamo che il D.L. 127/2025 e la Legge 164/2025 hanno cambiato l’Esame di Stato di fine superiori, che ha assunto il nome di Maturità: dal mese di giugno 2026, il numero complessivo dei componenti della commissione d’esame è passato da 7 a 5, ovvero da 4 commissari (due interni e due esterni all’istituto dove si svolgono gli esami di Stato) più il presidente, anche lui esterno.