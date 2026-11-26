L’ARAN è intervenuta con due orientamenti applicativi (Id 39521 e Id 39519 del 17 novembre 2026) per sciogliere i dubbi interpretativi relativi all’art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, riguardanti le procedure di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e il relativo trattamento economico.
Assenze superiori a tre mesi: la competenza passa all’Ambito Territoriale
Nel parere Id 39521, l’ARAN affronta le modalità di copertura del posto di DSGA in caso di assenze prolungate del titolare.
L’Agenzia ha chiarito che:
- Quando il periodo di assenza del DSGA supera i tre mesi, la sostituzione non è gestita dalla singola istituzione scolastica, ma spetta al responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito Territoriale.
- L’Ambito Territoriale conferisce l’incarico di DSGA a un altro funzionario privo di incarico DSGA in servizio presso la stessa o un’altra scuola, secondo i criteri definiti dal MIM. Qualora non siano presenti funzionari privi di incarico, l’incarico può essere affidato ad interim a un funzionario già titolare di incarico DSGA.
- Se l’assenza si protrae senza soluzione di continuità oltre i tre mesi, anche se riferita a istituti giuridici diversi, la competenza resta in capo all’Ambito Territoriale per l’intero periodo.
Trattamento economico: decurtazione del CIA e posizioni economiche
Il parere Id 39519 fornisce importanti precisazioni sul compenso spettante al personale (come gli assistenti amministrativi) a cui viene conferito un incarico temporaneo di sostituzione del DSGA.
L’ARAN specifica che:
- Al personale che sostituisce il DSGA spetta, per ogni giorno di effettivo servizio (a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa), l’indennità di cui all’art. 56 del CCNL 2024 in luogo del Compenso Individuale Accessorio (CIA).
- All’assistente amministrativo incaricato spetta concretamente un importo pari alla differenza tra l’indennità di DSGA e il CIA in godimento.
- L’eventuale titolarità della prima posizione economica da parte dell’assistente amministrativo non incide su tale calcolo. La decurtazione riguarda esclusivamente il CIA, mentre il compenso della posizione economica non viene intaccato.