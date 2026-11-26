L’ARAN è intervenuta con due orientamenti applicativi (Id 39521 e Id 39519 del 17 novembre 2026) per sciogliere i dubbi interpretativi relativi all’art. 57 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024, riguardanti le procedure di sostituzione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e il relativo trattamento economico.

Assenze superiori a tre mesi: la competenza passa all’Ambito Territoriale

Nel parere Id 39521, l’ARAN affronta le modalità di copertura del posto di DSGA in caso di assenze prolungate del titolare.

L’Agenzia ha chiarito che:

Quando il periodo di assenza del DSGA supera i tre mesi, la sostituzione non è gestita dalla singola istituzione scolastica, ma spetta al responsabile dell’ufficio relativo all’Ambito Territoriale.

L’Ambito Territoriale conferisce l’incarico di DSGA a un altro funzionario privo di incarico DSGA in servizio presso la stessa o un’altra scuola, secondo i criteri definiti dal MIM. Qualora non siano presenti funzionari privi di incarico, l’incarico può essere affidato ad interim a un funzionario già titolare di incarico DSGA.

Se l’assenza si protrae senza soluzione di continuità oltre i tre mesi, anche se riferita a istituti giuridici diversi, la competenza resta in capo all’Ambito Territoriale per l’intero periodo.

Trattamento economico: decurtazione del CIA e posizioni economiche

Il parere Id 39519 fornisce importanti precisazioni sul compenso spettante al personale (come gli assistenti amministrativi) a cui viene conferito un incarico temporaneo di sostituzione del DSGA.

L’ARAN specifica che: