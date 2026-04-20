Lista ragazze da violentare a scuola, nuovo caso: docente la scopre su un tablet in uso agli alunni e fa scattare l’allarme

Ancora liste con nomi di ragazze da stuprare: un altro grave caso si è verificato in un liceo di Roma, in cui un docente ha fatto scattare l’allarme dopo aver trovato la lista su un tablet in uso agli alunni. Lo riporta Ansa.

Il racconto di una madre

I pm della Procura dei Minori ha avviato verifiche sulla lista con tre nomi di ragazze, tutte giovanissime. La Polizia è ora al lavoro per individuare i responsabili: sotto la lente chi ha utilizzato lo strumento in quei giorni. Gli investigatori ascolteranno le tre ragazze indicate nella lista per stabilire se abbiano mai subito molestie o abusi, insieme ad altri studenti del liceo e i docenti della scuola.

Ma c’è di più: una studentessa della scuola avrebbe subito molestie sessuali ad una festa di Natale lo scorso dicembre. Si cerca ora di capire se i due casi siano collegati o meno. “Mia figlia ha subito una violenza. Ce lo ha raccontato subito dopo Capodanno. Era andata a una festa…”, ha raccontato una madre a La Repubblica.

Le parole del dirigente scolastico

“Siamo tutti colpiti e addolorati”, dice il preside, pronto a “collaborare alle indagini con piena disponibilità e senso di responsabilità: al di là degli sviluppi che le autorità competenti accerteranno, un fatto del genere rappresenterebbe un atto di violenza gravissimo, totalmente incompatibile con i valori educativi, civili e umani che la nostra Scuola promuove ogni giorno”.

Inoltre, nella prima parte dell’anno scolastico, alcuni ragazzi hanno iniziato a scambiarsi foto delle compagne su una vecchia chat di gruppo: screenshot alle storie di Instagram delle ragazze — scene di vita quotidiana — modificate con sticker e simboli a sfondo sessuale. A far saltare fuori i messaggi è stata una studentessa che, alle spalle di un compagno, ha intravisto una sua foto. Da lì si è confidata con alcuni coetanei e infine ha raccontato tutto ai prof.

I precedenti

Dopo l’episodio avvenuto in un liceo di Roma a novembre scorso – che ha suscitato scandalo in tutto il Paese, portando anche all’intervento del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara – un nuovo episodio è arrivato poi a dicembre da Modena.

Il rinvenimento delle scritte sarebbe stato oggetto di confronto tra gli alunni e il personale scolastico. “I docenti avrebbero affrontato l’argomento in classe, con gli studenti”, ha scritto La Gazzetta di Modena “per evidenziare la gravità dell’accaduto, a seguito della decisione di avviare internamente una campagna di sensibilizzazione. La lista degli stupri sarebbe emersa dopo che un rappresentante d’istituto ha ricevuto la segnalazione di alcuni studenti. Non è chiaro se siano già stati individuati o meno i responsabili“.