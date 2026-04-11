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11.04.2026

Malore in gita scolastica del quinto anno, studente 17enne muore: tragedia a Firenze

Redazione
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Il nonno eroe

Una bruttissima notizia, di cui purtroppo ancora non si conoscono con precisione i dettagli: uno studente di un istituto superiore del catanese, come riporta la testata locale Video Star, si sarebbe sentito male durante la gita scolastica a Firenze.

Il ragazzo, come riporta anche la testata TVA Sicilia, aveva 17 anni ed era in gita con i compagni, la classica gita del quinto anno delle superiori. Il giovane si sarebbe improvvisamente accasciato a terra. I soccorsi si sono rivelati inutili. Si tratterebbe di un arresto cardiaco.

Il nonno eroe

Si tratta del nipote di Gerlando Falzone, deceduto il 5 febbraio 1968 ad Adrano, nel catanese, mentre tentava coraggiosamente di disarmare un individuo pericoloso, sacrificando la propria vita per proteggere gli altri.

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