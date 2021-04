Maturità 2021, Curriculum dello studente: cosa deve fare la scuola [VIDEO]

Con la nota 7116 del 2 aprile 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito le indicazioni operative per il rilascio del Curriculum dello studente, il documento di riferimento per l’esame di Stato e per l’orientamento dello studente. Il Curriculum è allegato al diploma e deve essere rilasciato a tutti gli studenti che lo conseguono, siano essi candidati interni o esterni.

La nota spiega nel dettaglio quali dovranno essere le operazioni di competenza per le scuole, per gli studenti e le commissioni d’esame.

Nel video riepiloghiamo quali sono le principali operazioni che deve svolgere la segreteria scolastica.

