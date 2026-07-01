Maturità 2026, adempimenti delle segreterie: cosa fare dal 1° luglio?

Tutte le procedure riguardanti gli adempimenti per le segreterie per la comunicazione dei dati della Maturità 2026 sono illustrate nella nota 57478 del 29 maggio 2026, che contiene anche le relative scadenze.

Dal 1° luglio

La terza fase prende avvio il 1° luglio, con la comunicazione degli esiti degli esami a cura delle segreterie scolastiche.

In particolare, le segreterie scolastiche effettuano sul SIDI le seguenti operazioni:

se la commissione ha utilizzato “Commissione Web” è sufficiente verificare la corretta importazione dei dati nel SIDI (caricamento effettuato automaticamente nel momento in cui viene dichiarata la chiusura dell’attività su CW). Eventuali modifiche ai dati degli esiti degli alunni dovranno essere effettuate esclusivamente dalla Commissione rientrando in CW;

se la commissione ha utilizzato un altro applicativo, provvedere all’invio del flusso dall’applicativo al SIDI e verificare la corretta importazione dei dati. Anche in questo caso eventuali modifiche ai dati dovranno essere effettuate dalla Commissione rientrando sull’applicativo e inviando il nuovo flusso;

se la commissione non ha utilizzato alcun applicativo, inserire direttamente il risultato dell’esito finale di tutti i candidati nell’area “Esiti Esami di maturità”.

Infine, le segreterie devono concludere la trasmissione degli esiti utilizzando la funzione “Chiusura attività”, presente nell’area.

Adempimenti finali

La quarta fase è quella degli adempimenti finali: a conclusione dell’esame di maturità, quando è disponibile il numero identificativo del diploma rilasciato, le segreterie scolastiche devono consolidare sul portale SIDI il Curriculum della studentessa e dello studente che risulta integrato con gli esiti dell’esame. Solo dopo aver effettuato il consolidamento post-esame il Curriculum, integrato con l’esito dell’esame di maturità e con la Parte IV “Prove nazionali”, viene messo a disposizione degli studenti diplomati, nella sua versione definitiva, all’interno del servizio digitale E-Portfolio della Piattaforma Unica.

La studentessa e lo studente diplomati possono, a propria discrezione, acquisire il proprio Curriculum nella versione integrale o possono acquisire, in maniera separata, la parte IV riportante la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale.

Le scuole rilasciano anche il Supplemento Europass al certificato, collegato in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo. I Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell’apposita area SIDI “Gestione alunni – Esiti Esami di maturità – Adempimenti finali”. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell’istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma. Come il Curriculum della studentessa e dello studente anche il Supplemento Europass al certificato è reso direttamente disponibile ai diplomati all’interno della piattaforma “Unica”.