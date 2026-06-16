Maturità 2026, i voti dei vip: dal 60 di Meloni e Schlein al 36 di Mentana, fino al recupero di Sinner

A pochi giorni dall’avvio degli esami di maturità, il portale Skuola.net ha pubblicato il consueto dossier dedicato ai risultati scolastici di politici, personaggi dello spettacolo e star del web. Un’indagine che raccoglie dichiarazioni esclusive e svela come anche i volti più noti abbiano affrontato la maturità tra ansie, rimpianti e qualche sorpresa.
Sul fronte della politica, i risultati si attestano generalmente su livelli elevati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein condividono il massimo dei voti, rispettivamente con un 60/60 alla Maturità Linguistica e un 6/6 nel sistema svizzero, dove Schlein ha studiato. Quest’ultima ha però rivelato a Skuola.net: “Ero una pessima studentessa, una di quelle che andava bene ma che si riduceva a studiare nelle ultime 48 ore”. Percorso senza intoppi anche per il leader del M5S Giuseppe Conte, uscito con 60/60 e una successiva laurea con lode in Giurisprudenza. Non mancano, tuttavia, scivoloni illustri: Matteo Renzi, pur diplomato con 60/60 al Classico, fu rimandato in Scienze al quarto anno, mentre Matteo Salvini incassò un 48/60 dopo una bocciatura in Matematica al primo anno. Lo stesso voto fu ottenuto da Antonio Tajani, che ha ammesso: “Ero uno studente medio. Una volta presi anche un 1 al compito di Greco”.
Nel mondo dello spettacolo e dei social, il quadro si fa più variegato. La conduttrice Elisa Isoardi, diplomata geometra con 70/100, ha confessato senza reticenze: “Non sono mai andata nel cantiere e ho copiato l’esame di topografia. Non ce la facevo io con questi numeri”. La conduttrice Andrea Delogu ha invece raccontato di essere arrivata in commissione “con la febbre a 38” per la tensione, riuscendo comunque a ottenere il diploma nonostante disturbi dell’attenzione e dislessia allora non diagnosticati. Il rapper Samurai Jay ha descritto un pesante burnout in quinta superiore, risolto con un periodo in America concordato con la madre, con l’impegno di recuperare a settembre. Il giornalista Enrico Mentana si è fermato a un deludente 36/60, penalizzato, a suo dire, da una battuta ironica poco gradita alla commissione. Tra i risultati eccellenti spiccano invece Carlo Conti (60/60) e il cantautore Leo Gassmann (96/100).
Il dossier di Skuola.net include anche chi ha scelto strade alternative. Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma saltò le prove scritte nell’anno del suo esame, preferendo una vacanza a Ibiza, per poi diplomarsi l’anno successivo con 70/100. La pilota Vittoria Piria fece spostare l’orale per partecipare a una gara a Valencia. Percorso del tutto atipico per Jannik Sinner, che ha lasciato la scuola pubblica al quarto anno per dedicarsi alla carriera tennistica, conseguendo poi il diploma in Ragioneria da privatista a Bolzano. Tra chi non ha mai ottenuto il diploma figurano la conduttrice Ema Stokholma, fermata da un difficile contesto familiare, e i cantanti Fedez e Blanco, con quest’ultimo che, secondo Skuola.net, starebbe cercando di recuperare proprio in questo periodo.