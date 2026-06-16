Maturità 2026, i voti dei vip: dal 60 di Meloni e Schlein al 36 di Mentana, fino al recupero di Sinner

A pochi giorni dall’avvio degli esami di maturità, il portale Skuola.net ha pubblicato il consueto dossier dedicato ai risultati scolastici di politici, personaggi dello spettacolo e star del web. Un’indagine che raccoglie dichiarazioni esclusive e svela come anche i volti più noti abbiano affrontato la maturità tra ansie, rimpianti e qualche sorpresa.

I politici: tra massimi dei voti e rimandati illustri

Sul fronte della politica, i risultati si attestano generalmente su livelli elevati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein condividono il massimo dei voti, rispettivamente con un 60/60 alla Maturità Linguistica e un 6/6 nel sistema svizzero, dove Schlein ha studiato. Quest’ultima ha però rivelato a Skuola.net: “Ero una pessima studentessa, una di quelle che andava bene ma che si riduceva a studiare nelle ultime 48 ore”. Percorso senza intoppi anche per il leader del M5S Giuseppe Conte, uscito con 60/60 e una successiva laurea con lode in Giurisprudenza. Non mancano, tuttavia, scivoloni illustri: Matteo Renzi, pur diplomato con 60/60 al Classico, fu rimandato in Scienze al quarto anno, mentre Matteo Salvini incassò un 48/60 dopo una bocciatura in Matematica al primo anno. Lo stesso voto fu ottenuto da Antonio Tajani, che ha ammesso: “Ero uno studente medio. Una volta presi anche un 1 al compito di Greco”.

Spettacolo e social: tra copie, burnout e voti da record

Nel mondo dello spettacolo e dei social, il quadro si fa più variegato. La conduttrice Elisa Isoardi, diplomata geometra con 70/100, ha confessato senza reticenze: “Non sono mai andata nel cantiere e ho copiato l’esame di topografia. Non ce la facevo io con questi numeri”. La conduttrice Andrea Delogu ha invece raccontato di essere arrivata in commissione “con la febbre a 38” per la tensione, riuscendo comunque a ottenere il diploma nonostante disturbi dell’attenzione e dislessia allora non diagnosticati. Il rapper Samurai Jay ha descritto un pesante burnout in quinta superiore, risolto con un periodo in America concordato con la madre, con l’impegno di recuperare a settembre. Il giornalista Enrico Mentana si è fermato a un deludente 36/60, penalizzato, a suo dire, da una battuta ironica poco gradita alla commissione. Tra i risultati eccellenti spiccano invece Carlo Conti (60/60) e il cantautore Leo Gassmann (96/100).

Chi ha rinviato e chi non ha mai conseguito il diploma

Il dossier di Skuola.net include anche chi ha scelto strade alternative. Il portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma saltò le prove scritte nell’anno del suo esame, preferendo una vacanza a Ibiza, per poi diplomarsi l’anno successivo con 70/100. La pilota Vittoria Piria fece spostare l’orale per partecipare a una gara a Valencia. Percorso del tutto atipico per Jannik Sinner, che ha lasciato la scuola pubblica al quarto anno per dedicarsi alla carriera tennistica, conseguendo poi il diploma in Ragioneria da privatista a Bolzano. Tra chi non ha mai ottenuto il diploma figurano la conduttrice Ema Stokholma, fermata da un difficile contesto familiare, e i cantanti Fedez e Blanco, con quest’ultimo che, secondo Skuola.net, starebbe cercando di recuperare proprio in questo periodo.