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17.06.2026
Aggiornato alle 13:32

Maturità 2026: novità della riforma e possibili ricorsi – La DIRETTA de L’avvocato risponde alle ore 16:00

Redazione
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Indice
La diretta de L’avvocato risponde
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Sta iniziando la Maturità 2026: ieri, 16 giugno, nel corso della tradizionale riunione plenaria, è stata estratta la lettera dell’alfabeto da cui si partirà per l’ordine con cui verranno esaminati gli studenti al colloquio. L’esame inizia domani, 18 giugno.

Quando inizia la Maturità 2026?

  • Prima prova scritta d’italiano: giovedì 18 giugno ore 8:30.
  • Seconda prova scritta disciplinare: venerdì 19 giugno ore 8:30.
  • Colloquio orale: in base al calendario disposto dalla commissione.

Ma quali sono le novità della riforma Valditara? Quali le principali tipologie di ricorsi? E quali i casi concreti di ricorso?

La diretta de L’avvocato risponde

Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta de L’avvocato risponde insieme all’avvocato Dino Caudullo, presidente Sidels (Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica) con i contributi dell’avv. Isetta Barsanti Mauceri. Saremo in diretta alle ore 16:00 sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

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maturità 2026Ricorsi

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