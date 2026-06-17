Maturità 2026: novità della riforma e possibili ricorsi – La DIRETTA de L’avvocato risponde alle ore 16:00

Sta iniziando la Maturità 2026: ieri, 16 giugno, nel corso della tradizionale riunione plenaria, è stata estratta la lettera dell’alfabeto da cui si partirà per l’ordine con cui verranno esaminati gli studenti al colloquio. L’esame inizia domani, 18 giugno.

Quando inizia la Maturità 2026?

Prima prova scritta d’italiano : giovedì 18 giugno ore 8:30.

: giovedì 18 giugno ore 8:30. Seconda prova scritta disciplinare : venerdì 19 giugno ore 8:30.

: venerdì 19 giugno ore 8:30. Colloquio orale: in base al calendario disposto dalla commissione.

Ma quali sono le novità della riforma Valditara? Quali le principali tipologie di ricorsi? E quali i casi concreti di ricorso?

La diretta de L’avvocato risponde

Risponderemo a tutte queste domande nel corso della diretta de L’avvocato risponde insieme all’avvocato Dino Caudullo, presidente Sidels (Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica) con i contributi dell’avv. Isetta Barsanti Mauceri. Saremo in diretta alle ore 16:00 sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.