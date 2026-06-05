Diretta video

Prima Ora - Notizie del 5 giugno 2026

BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
05.06.2026
Aggiornato alle 14:35

Maturità 2026, la riforma di Valditara alla prova tra novità e compensi fermi da quasi 20 anni. VIDEO ONLINE ORE 19 con Giannelli, Schettini e Verdecchia

Valerio Musumeci
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google

Con la pubblicazione degli elenchi dei commissari, l’esame di maturità 2026 entra nel vivo. La prima prova si volgerà il prossimo 18 giugno, e coinvolgerà centinaia di migliaia di studenti e decine di migliaia di insegnanti da Nord e Sud del Paese. Un appuntamento atteso, anche perché si tratterà del banco di prova per la riforma dell’esame, fortemente voluta del ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che ha introdotto novità significative dal punto di vista organizzativo. 

La Tecnica della Scuola ha deciso di dedicare a questo argomento la nuova puntata di Scuola Talkla trasmissione di approfondimento settimanale dedicata all’attualità. Ospiti in collegamento Vincenzo Schettini, docente e content creator, Angela Verdecchia, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi, e Antonello Giannelli, presidente nazionale dell’Anp, Associazione Nazionale Presidi. I tre esperti hanno portato rispettivamente la voce dei docenti, degli studenti e dei presidi, confrontandosi sulla “nuova” maturità. C’è stato anche spazio per qualche simpatico ricordo del loro esame.

Nel corso della trasmissione – che ha visto anche l’intervento di Isetta Barsanti Mauceri, avvocato aderente al Sidels, Società Italiana di Diritto e Legislazione Scolastica – verranno mostrati anche i dati di un sondaggio realizzato su oltre 400 docenti, che hanno espresso la loro opinione sul tema. Alla domanda: “Secondo te ha ancora senso l’esame di Maturità, anche se rinnovato da Valditara?” la risposta è positiva, ma sono molti coloro che considerano l’istituto “superato”. Nel dettaglio, a essere poco convinti dell’utilità dell’esame sono ben 177 docenti su 407, quasi metà dei partecipanti (il 43,5%).

Nelle risposte aperte al sondaggio alcuni partecipanti hanno spiegato il perché della loro scelta: “Non si dovrebbe proprio sostenere, perché non riteniamo che il risultato degli esami debba condizionare quanto svolto nel corso di studi”. Seguiteci in diretta sul nostro sito e sui Facebook e YouTube!

maturità 2026

Maturità 2026, plico telematico: abilitazione del referente entro il 6 giugno. Tutte le scadenze da rispettare

Orale Maturità 2026, la griglia di valutazione deve essere adottata? Cosa fare nel caso di studenti con PEI e PDP?

Colloquio Maturità 2026, come accertare le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL

Maturità 2026, tutto sulla seconda prova: orari, strumenti e regole per gli istituti professionali

Maturità 2026, come si assegna il credito scolastico nei percorsi di secondo livello dell’Istruzione degli adulti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Quando la scuola è sempre più multiculturale e il quartiere diventa la classe

Monica Piolanti

Maturità 2026, la riforma di Valditara alla prova tra novità e compensi fermi da quasi 20 anni. VIDEO ONLINE ORE 19 con Giannelli, Schettini e Verdecchia

Valerio Musumeci

Accordo stato-regioni sicurezza 2025: obbligo di formazione per il dirigente – GUIDA SCARICABILE

Egidio Pagano

Richiesta ferie docenti: procedura da seguire e giorni spettanti

Salvatore Pappalardo
vai alla ricerca avanzata