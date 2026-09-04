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Attualità
04.09.2026

Maxi intossicazione alimentare nelle scuole in Indonesia: diarrea e nausea per oltre duemila persone dopo i pasti negli istituti

Redazione
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Debolezza, diarrea e nausea. Sono i sintomi manifestati da circa duemila persone che hanno consumato dei pasti offerto gratuitamente nelle scuole indonesiane. Una vera e propria intossicazione alimentare, scrive Il Post, che ha colpito sia studenti che docenti. A oggi non sono note le cause del malessere, ma sembra che il filo conduttore sia dato proprio dalle razioni di cibo ricevute negli edifici scolastici.

“Alcune delle persone che sono state male sono state ricoverate in ospedale“, scrive il quotidiano. “Al momento non è noto cosa abbia causato questa intossicazione, che ha coinvolto scuole in varie regioni del paese: l’Agenzia nazionale della nutrizione, che supervisiona il programma, aveva annunciato una conferenza stampa venerdì per dare più informazioni, ma l’ha poi rimandata senza dire il motivo”.

“Le intossicazioni alimentari legate ai pasti scolastici non sono rare in Indonesia”, precisa Il Post, “dato che anche l’anno scorso c’erano stati problemi simili. Il programma statale di pasti gratuiti nelle scuole si chiama ‘Makan Bergizi Gratis’ (‘Pasti nutrienti gratuiti’) ed era un punto importante del programma del presidente Prabowo Subianto, ex generale eletto nel 2024 che governa in modo sempre più autoritario”.

“Il programma punta a dare pasti gratis a circa 83 milioni di studenti (e agli insegnanti) in circa 400mila scuole del paese“, conclude l’articolo. “Il programma era stato accolto positivamente, ma è poi stato criticato per le intossicazioni alimentari e per le accuse di corruzione dato che spesso per la distribuzione dei pasti sono stati incaricati imprenditori vicini al governo o al presidente”.

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