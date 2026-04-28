Minaccia un compagno con una mannaia da 30 centimetri, studente di 14 anni segnalato ai Carabinieri. “Gelosia per una ragazzina”

Ancora casi di armi bianche rinvenute a scuola. L’ultimo caso arriva da Reggio Emilia, dove nelle scorse ore uno studente di 14 anni è stato trovato in possesso di una mannaia. “L’arma, lunga più di trenta centimetri con una lama di quasi diciotto, era nascosta nello zaino”, scrive Today. “Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri, il giovane avrebbe avvicinato un 16enne all’esterno dell’istituto, estraendo la mannaia per intimidirlo”. Una situazione che ha generato “momenti di tensione”, con lo strumento “da macellaio” brandito contro un compagno.

Alla base del gesto, si legge ancora nell’articolo, “ci sarebbero forti tensioni tra i due, nate per motivi di gelosia legati a una ragazzina. Dopo aver mostrato l’arma, il 14enne l’ha nascosta nei vestiti ed è entrato regolarmente a scuola, come se nulla fosse. L’episodio è stato poi segnalato ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Le verifiche dei militari, anche attraverso l’analisi dei profili social dei due ragazzi, hanno confermato la situazione di forte conflittualità che avrebbe portato alle minacce“.

Alla fine la mannaia è stata sequestrata dai carabinieri, informa Today. Adesso la palla passa alla famiglia e all’autorità giudiziaria, che dovrà valutare il da farsi. “Il genitore del 14enne l’ha riconosciuta come un utensile da cucina preso dall’abitazione di famiglia”, conclude la testata. “Il ragazzo è stato accompagnato in caserma per l’identificazione e poi riaffidato ai familiari. La Procura per i minorenni lo ha denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi“.