Mobilità 2023/2024: gli esiti del personale educativo. Flc Cgil chiede incontro urgente al ministero – TABELLE

Dopo i movimenti del personale docente e in attesa di quelli degli Ata, sono stati pubblicati gli esiti del personale educativo (trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo).

Come affermano i sindacati, dai tabulati riassuntivi, sono in tutto 155 i movimenti che interessano il personale educativo a decorrere dal prossimo 1° settembre: di questi, 62 avvengono all’interno della stessa provincia (57 trasferimenti e 5 passaggi di ruolo), mentre sono 93 i movimenti verso altra provincia (di cui 1 solo per passaggio di ruolo). La maggioranza dei movimenti avviene a domanda (141), mentre sono 6 i trasferimenti d’ufficio e 8 quelli a domanda condizionata. In tutto, risultano 479 posti disponibili per le immissioni in ruolo dal 1° settembre. Il contingente sarà definito dal ministero dell’Istruzione, in accordo col ministero dell’Economia.

La Flc Cgil chiede un incontro urgente per l’informativa preventiva sull’organico delle istituzioni educative e dare risposte su alcune annose criticità come adeguare il contingente degli educatori alle effettive esigenze di convitti, semiconvitti, educandati, rivedere i criteri per la stabilizzazione del personale educativo attualmente limitato alla compensazione dei posti liberati dai pensionamenti, a fronte di una crescente disponibilità di posti vacanti in organico di diritto, attivare percorsi abilitanti e concorsuali per il personale educativo: l’ultimo concorso risale al 1999 e non sono mai stati attivati né TFA né PAS specifici, superare i limiti posti dall’articolo 20 del DPR 81/2009 per la definizione dell’organico, oggi fortemente penalizzanti e superare i limiti di differenziazione fra istitutori ed istitutrici: si tratta di un anacronismo che mortifica la professionalità del personale educativo.

La tabella pubblicata dal ministero

Tabulato riassuntivo