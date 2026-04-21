Il web è omologante, meglio il credo di don Milani: conoscenza è democrazia, tutti devono accedervi. Flc-Cgil compie 20 anni: parola ai segretari

In occasione della due giorni di convegno sui 20 anni dalla nascita del sindacato Flc-Cgil, svolto a metà aprile nell’università Roma Tre, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato i quattro segretari generali che si sono susseguiti a capo del sindacato Confederale: Enrico Panini, Mimmo Pantaleo, Francesco Sinopoli e Gianna Fracassi.

I sindacalisti si sono soffermati sull’importanza della democrazia, da intendere come una conseguenza della trasmissione dei saperi e della conoscenza.

Quindi, hanno evidenziato le nefaste conseguenze per il sapere collettivo delle piattaforme che governano i contenuti del web, compresa l’intelligenza artificiale, che ad oggi risultano nella disponibilità di pochissime persone, quattro o cinque grandi oligarchi.

Si tratta di modelli tecnologici che si trasformano in veri centri di potere e come tali risultano tutt’altro che neutrali.

Concetti che riportano all’encomiabile opera di don Milani, la quale portando all’esigenza di uguaglianza di opportunità e alla trasformazione della conoscenza come elemento di democrazia, torna ad essere mai come oggi fortemente attuale.