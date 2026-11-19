Un’importante decisione del TAR Veneto (Sezione Quarta, ordinanza n. 2200/2026) chiarisce i confini tra tutela degli studenti con Piano Didattico Personalizzato (PDP), trasparenza amministrativa e diritto di accesso agli atti scolastici.

La vicenda: la mancata ammissione e il ricorso

La controversia riguarda uno studente iscritto al percorso “Informatica Serale” per l’anno scolastico 2025/2026, in possesso di certificazione DSA/BES e di un relativo Piano Didattico Personalizzato (PDP). All’esito dello scrutinio finale del 5 giugno 2026, il Consiglio di Classe ne aveva deliberato la mancata ammissione all’Esame di Stato.

Lo studente ha impugnato la decisione davanti al giudice amministrativo, lamentando:

Il mancato rispetto generalizzato delle misure e degli strumenti previsti nel PDP .

. L’assenza di attività di recupero organizzate dall’istituto per consentirgli di superare le lacune rilevate.

La svolta: l’ammissione straordinaria e il diploma

Con un’ordinanza cautelare emessa a settembre 2026, il TAR ha accettato la sospensiva, ammettendo lo studente con riserva alla sessione straordinaria dell’Esame di Stato.

Sostenute le prove, lo studente ha superato l’esame ed è stato dichiarato diplomato.

Perché l’accesso agli atti rimane fondamentale?

Nonostante il conseguimento del diploma, l’istituto scolastico non aveva ancora fornito gran parte della documentazione richiesta dalla difesa del ragazzo.

Il TAR Veneto ha ribadito che l’interesse dello studente a prendere visione degli atti permane intatto: essendosi diplomato in forza di un’ammissione ottenuta “con riserva”, la piena ostensione dei documenti resta indispensabile per la tutela della sua posizione nel prosieguo del giudizio.

Di conseguenza, il Tribunale ha ordinato alla scuola di consegnare entro 30 giorni:

Il verbale dello scrutinio finale .

. I verbali delle sedute del Consiglio di Classe dedicate all’esame della certificazione U.L.S.S. e alla predisposizione del PDP.

dedicate all’esame della certificazione U.L.S.S. e alla predisposizione del PDP. Le prove di verifica scritte svolte durante l’anno (comprese quelle di Informatica e di Sistemi e Reti) e le relative “prove sommative” svolte con le misure compensative.

(comprese quelle di Informatica e di Sistemi e Reti) e le relative “prove sommative” svolte con le misure compensative. Le comunicazioni inviate alla famiglia in merito a insufficienze, carenze e corsi o sportelli di recupero.

Qualora la scuola non rispetti il termine prescritto, subentrerà un Commissario ad acta (individuato nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto) per provvedere direttamente alla consegna degli atti.

L’importanza della pronuncia

La decisione stabilisce un principio cardine: l’ottenimento del titolo tramite riserva cautelare non cancella il diritto dello studente di verificare come siano stati gestiti il suo percorso formativo e le tutele del PDP. La documentazione scolastica costituisce la prova essenziale per accertare se l’istituto abbia adempiuto ai propri doveri formativi e compensativi.