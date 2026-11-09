“Parole per l’Umanità – Le scuole riscrivono la fraternità”: al via la seconda edizione del progetto in collaborazione con Spaggiari

Dalla riflessione teorica sul significato delle parole al racconto diretto delle esperienze concrete: per l’anno scolastico 2026-2027 torna “Parole per l’Umanità – Le scuole riscrivono la fraternità”, il progetto educativo nazionale promossa dalla Fondazione Fratelli tutti in collaborazione con Spaggiari (in occasione del proprio Centenario) e ideato da La Fabbrica Società Benefit. Giunta alla sua seconda edizione, l’iniziativa si arricchisce di una nuova sezione del concorso incentrata sulle attività sul campo in materia di inclusione, accoglienza e cooperazione.

I destinatari

Rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, il percorso interdisciplinare è pensato per integrarsi nei piani di studio valorizzando la fraternità come principio operativo di cittadinanza attiva e responsabile. Connettendo l’Educazione civica con l’ambito linguistico, filosofico ed espressivo, gli studenti affrontano temi quali solidarietà, partecipazione e coesione sociale attraverso la scrittura, l’analisi critica dei testi e l’uso consapevole dei linguaggi multimediali.

Il kit per i docenti

I docenti hanno a disposizione un kit didattico gratuito con una guida operativa, proposte laboratoriali e una selezione di 20 termini tratti dal Vocabolario della Fraternità – 365 parole per riscrivere la nostra umanità (edito da Rizzoli e promosso dalla Fondazione Fratelli tutti, con contributi di 365 autori tra cui premi Nobel per la Pace ed esponenti della cultura internazionale). Le attività fanno leva su metodologie collaborative come Debate, Cooperative Learning e Peer Review per favorire il confronto e la rielaborazione critica.

Il webinar gratuito

Per illustrare il percorso, la guida e le modalità del concorso, mercoledì 11 novembre 2026 alle ore 15.30 si svolgerà un webinar gratuito aperto a tutti gli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, con uno spazio dedicato alle domande dei partecipanti.

Sull’impatto culturale del progetto interviene padre Francesco Occhetta, segretario generale della Fondazione Fratelli tutti: «Le parole non sono mai neutrali: possono alimentare le divisioni oppure aiutarci a riconoscere nell’altro una persona, anziché un antagonista. Educare i giovani a scegliere le parole con consapevolezza significa offrire loro strumenti per comprendere la realtà e assumersi la responsabilità delle proprie relazioni. È da qui che può nascere una cultura della fraternità capace di incidere sulla vita delle comunità».

Il Concorso Nazionale: le due sezioni

Studenti e studentesse possono partecipare al concorso organizzati in team di almeno tre componenti, affiancati da un docente referente. Le sezioni in gara sono due:

“Riscrivere le parole”: i gruppi scelgono un termine dal Vocabolario (o ne propongono uno inedito) ed elaborano una riflessione argomentativo-creativa sul suo significato attuale e sulle sue trasformazioni contemporanee. “Pratiche di fraternità” (Novità di quest’anno): la sezione richiede di documentare esperienze reali di accoglienza, cooperazione e inclusione realizzate a scuola o nella comunità locale. I format ammessi includono podcast, reportage giornalistici o fotografici, interviste, graphic novel e mini-documentari, permettendo di candidare anche progetti già svolti dagli istituti.

Nicola de Cesare, CEO di Spaggiari, evidenzia il senso dell’iniziativa per il mondo scolastico: «In Italia ci sono tante scuole che ogni giorno realizzano esperienze straordinarie di partecipazione, inclusione e solidarietà, spesso lontano dai riflettori. È quella buona scuola che, come Spaggiari, vogliamo contribuire a raccontare e valorizzare. Con Parole per l’Umanità intendiamo dare visibilità a queste realtà, ma anche stimolare gli studenti a interrogarsi sul mondo che li circonda e a diventare protagonisti del cambiamento».

Modalità di adesione e calendario scadenze

L’adesione è gratuita. I docenti possono registrarsi e scaricare i materiali didattici sulla pagina dedicata di Scuola.net.

Di seguito le scadenze operative e le fasi chiave:

15 marzo 2027 : termine ultimo per caricare l’elaborato di ciascun team, accompagnato dalla presentazione sintetica del lavoro svolto e delle metodologie applicate in classe.

: termine ultimo per caricare l’elaborato di ciascun team, accompagnato dalla presentazione sintetica del lavoro svolto e delle metodologie applicate in classe. Dal 25 marzo al 19 aprile 2027 : pubblicazione dei lavori ammessi nella gallery online e apertura delle votazioni da parte del pubblico.

: pubblicazione dei lavori ammessi nella gallery online e apertura delle votazioni da parte del pubblico. Selezione e premiazione finale: verranno individuati 20 team finalisti (10 scelti dal voto online, pari ai 5 più votati per sezione, e 10 selezionati dalla referente didattico-pedagogica). Una giuria esaminerà i finalisti proclamando 3 vincitori per ciascuna sezione.

Tutti i dettagli e il regolamento completo sono consultabili su Scuola.net: https://www.scuola.net/progetti/255/parole-per-l-umanita-le-scuole-riscrivono-la-fraternita.

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