Paura, stress e resilienza durante il coronavirus: ecco come seguire il webinar gratuito

Paura, stress e resilienza durante il coronavirus: ecco come seguire il webinar...

La data di riapertura delle scuole continua a slittare, gli insegnanti sono alle prese con le sfide della didattica a distanza, come anche studenti e famiglie. A momenti di soddisfazione, mai abbastanza frequenti, si alternano frustrazioni, arrabbiature e malinconia.

Il coronavirus ci ha bloccato tutti. E sono frequenti emozioni come lo stress, l’ansia e la paura. Per non parlare delle difficoltà di convivere con il distanziamento sociale.

E’ necessaria una pausa di riflessione condivisa su aspetti particolarmente critici di questi ultimi mesi.

Risulta infatti particolarmente importante comprendere:

Comprendere il perché di alcune reazioni personali e collettive di questo periodo

Capire in che modo affrontare gli stress

Acquisire alcune semplici tecniche per la resilienza

A questo proposito, La Tecnica della Scuola propone un webinar gratis dal titolo: “Stress, paura e resilienza” dedicato proprio a queste tematiche in cui vi saranno i consigli utili della nostra esperta psicoterapeuta Claudia Matini. I posti sono esauriti ma niente paura: da domani 5 maggio, potrai rivedere il webinar gratuito sulla nostra pagina del sito dedicata alla didattica a distanza (CLICCA QUI) e sulla nostra pagina Facebook Tecnica della Scuola Formazione.

Ma non finisce qui: sul tema della resilienza è in programma nei prossimi giorni un altro webinar dal titolo: “Insegnante resiliente, come affrontare al meglio le sfide della professione” (CLICCA QUI)