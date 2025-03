PCTO sulle discipline STEM, pubblicato il decreto con la destinazione delle risorse: il 40% andrà alle scuole del Mezzogiorno

Il Ministero ha pubblicato il decreto 258 del 17 dicembre 2024, concernente la destinazione delle risorse alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità nazionali e internazionali, in attuazione della linea di investimento 3.1 “Nuove competenze e nuovi linguaggi” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il decreto destina una somma di 30 milioni di euro per le scuole che abbiano attivato e svolto progetti di orientamento STEM entro il 30 giugno 2025, attraverso la realizzazione di PCTO sulle discipline STEM tramite esperienze di mobilità di orientamento, finalizzate a rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali attraverso la partecipazione a iniziative di rilevanza scientifica sul territorio nazionale e all’estero.

L’Unità di missione del PNRR provvederà all’adozione dei successivi atti relativi agli avvisi per la presentazione della candidature anche tramite procedure a sportello da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali del secondo ciclo, alla stipula degli accordi di concessione del finanziamento con i soggetti attuatori, alla definizione di indicazioni per la progettazione, la gestione, la rendicontazione e il monitoraggio degli interventi.

Il 40% delle risorse sarà destinato destinare alle istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno.

