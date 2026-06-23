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23.06.2026

PNRR, proroga per i progetti Agenda Sud e Nord: l’ANP ottiene il differimento dei termini

Redazione
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I nuovi termini e la base normativa

In una nota dell’ANP, l’associazione comunica l’esito positivo della richiesta avanzata al Tavolo tecnico del 17 giugno scorso. L’Unità di missione ha confermato con nota protocollare del 22 giugno 2026, a firma della dott.ssa Simona Montesarchio, la proroga dei termini per il completamento e la rendicontazione dei progetti PNRR legati ad Agenda Sud e Agenda Nord.

I nuovi termini e la base normativa

Nello specifico, il termine per il completamento dei progetti Agenda Sud – Fase 2 (D.M. 106/2025) e Agenda Sud e Agenda Nord (D.M. 175 e 176/2025) è fissato al 30 settembre 2026, mentre la rendicontazione finale dovrà essere presentata entro il 15 ottobre 2026. Il differimento si fonda sulle Linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale, adottate congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze il 17 aprile 2026, nonché su una nota ministeriale del 16 giugno 2026.

L’ANP precisa che restano pendenti ulteriori richieste avanzate nel corso dell’incontro del 17 giugno, sulle quali la dott.ssa Montesarchio si era dichiarata disponibile a fornire riscontro. L’associazione attende ora analoghi segnali concreti anche su questi punti aperti.

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