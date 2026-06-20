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20.06.2026

Procedura prevista per le immissioni in ruolo dei docenti: Vincitori dei concorsi, idonei entro il 30%, elenchi regionali e GPS sostegno

Salvatore Pappalardo
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Indice
Procedura prevista
Immissioni in ruolo anno scolastico 2026/2027
Elenchi regionali
Docenti di sostegno

Con l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico i docenti vincitori di concorso, idonei nella misura del 30%, inseriti nelle graduatorie regionali, specializzati sul sostegno si chiedono quale sia la procedura e l’ordine con cui l’amministrazione procede alla nomina in ruolo.

Procedura prevista

La procedura generale per le immissioni in ruolo è regolamentata dall’art. 399 del decreto legislativo 297 del 1994 e prevede che i posti vacanti e disponibili annualmente siano attribuiti per il 50% ai vincitori dei concorsi per titoli ed esami e il restante 50 per cento, attingendo dalle GAE (graduatorie a esaurimento).

Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento. Fermo restante che detti posti sono reintegrati nei concorsi successivi.

Qualora la graduatoria ad esaurimento dovesse essere esaurita, i posti andrebbero a incrementare i posti del concorso.

Immissioni in ruolo anno scolastico 2026/2027

Considerato che la procedura, concernente i concorsi del PNRR, ha previsto l’immissione in ruolo per un numero di docenti pari ai posti banditi per ogni singolo concorso più un 30% degli idonei, da nominare dopo i vincitori in un triennio dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

Qualora un docente, appartenente alla graduatoria dei vincitori, dovesse rifiutare l’immissione in ruolo, la graduatoria sarebbe aggiornata con l’inserimento di un altro idoneo in ordine di ponteggio, mentre se un docente appartenente al gruppo dei 30% dovesse rifiutare, l’elenco non sarebbe aggiornato.

Elenchi regionali

Qualora dovessero rimanere posti liberi e vacanti dopo le immissioni in ruolo sia dalle graduatorie dei concorsi, sia dalle GAE, l’amministrazione procede con la nomina in ruolo dei docenti inseriti negli elenchi regionali secondo il seguente criterio:
cronologia della procedura concorsuale, Dal 2020 in poi con riferimento alla data di pubblicazione del bando per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto.
• All’interno della stessa procedura concorsuale, è data priorità ai candidati che hanno svolto il concorso nella regione in cui chiedono l’iscrizione, seguiti da quelli che l’hanno svolto in una regione diversa.

Docenti di sostegno

Nello stesso ordine delle immissioni in ruolo per posto comune si procede con i docenti vincitori di concorso per il sostegno inoltre, esclusivamente per i posti di sostegno, sono immessi in ruolo i docenti inseriti nelle GPS prima fascia nella stessa provincia in cui sono inseriti.

Una seconda possibilità per essere immessi in ruolo è data ai docenti specializzati sul sostegno attraverso la mini call veloce consistente nel richiedere, dal 14 al 18 agosto del 2026, province diverse dove vi siano residuati dei posti liberi e vacanti.

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