Prof accoltellata, parla il ragazzo che l’ha salvata: “Non sono un eroe”

Dopo l’aggressione alla docente della scuola media Verga, accoltellata da uno studente durante le lezioni, a parlare è il quattordicenne che è intervenuto per fermare l’aggressore. Il ragazzo, che vive in una casa famiglia insieme al fratellino, ha ricevuto la visita della dirigente scolastica e nei prossimi giorni dovrebbe essere accompagnato al ministero dell’Istruzione e del Merito per ricevere un riconoscimento. Di fronte all’attenzione ricevuta, però, lo studente ridimensiona il proprio gesto: “Ma io non sono un eroe, non ho fatto niente di speciale. Qualcuno doveva fermarlo, poteva ucciderla la prof”.

Il ritorno a scuola con gli psicologi

Come racconta Repubblica, il ragazzo è apparso spaventato e consapevole della difficoltà di trovarsi improvvisamente al centro di una vicenda così drammatica. La scuola si prepara intanto alla ripresa delle lezioni con il supporto degli psicologi, chiamati dalla dirigente per aiutare gli studenti a elaborare quanto accaduto. I compagni della terza classe si ritroveranno infatti dopo un’aggressione avvenuta davanti ai loro occhi e che ha profondamente scosso l’ambiente scolastico.

“La prima cosa che farò sarà aiutare questo alunno”

La professoressa ha infatti spiegato che, appena tornerà a scuola, intende aiutare il ragazzo, mettendo a disposizione gli strumenti necessari affinché possa proseguire gli studi. Lo studente, arrivato in Italia dal Congo, frequenta la scuola dall’inizio del 2026 e si è distinto per l’impegno nello studio e per i buoni risultati scolastici.

La docente ricorda il suo primo ingresso in classe, descrivendolo come un ragazzo rispettoso ed educato. Karim aveva inoltre chiesto altri libri per migliorare la conoscenza della lingua italiana e, secondo quanto riportato, aveva mantenuto una frequenza regolare e buoni rapporti con i compagni.

Il giorno dell’aggressione, quando lo studente ha aperto la porta della classe con un coltello in mano e si è avventato contro la docente, lui era seduto all’ultimo banco. Mentre gli altri ragazzi erano paralizzati dalla paura, lui è corso verso la cattedra e ha bloccato il polso dell’aggressore, fermando la successiva coltellata.