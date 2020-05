Quali sono i presupposti normativi che riguardano la didattica a distanza? Come si deve comportare il docente? Ecco alcuni consigli pratici molto importanti.

Le competenze digitali e l’uso delle piattaforme non sono sufficienti per la gestione della didattica a distanza.

L’attivazione di questa modalità di insegnamento presuppone altre azioni, che afferiscono al campo della programmazione e pianificazione dei percorsi di apprendimento.

Si tratta di quanto solitamente un docente esercita nel proprio lavoro ordinario, ma che va incrementato con modalità diverse nella costruzione di percorsi in e-learning.

Nel webinar si illustreranno i presupposti normativi che richiedono un’azione progettuale della DAD, più che l’azione a-sistematica di singoli docenti, pur competenti su un piano tecnologico e quindi gli obblighi dei DS in questa gestione d’insieme.

Seguirà un’analisi del lavoro degli insegnanti su un piano organizzativo: come programmare, come gestire il calendario settimanale, quali strumenti usare per la programmazione con i colleghi.

Formatrice: Maddalena Albano, Dirigente Scolastica, già docente esperta di didattica digitale.

Destinatari: Docenti della Scuola Primaria e Secondaria; Dirigenti Scolastici

Progettiamo la Didattica a Distanza: presupposti normativi e organizzazione (GUARDA IL VIDEO)

