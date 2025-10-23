Re Carlo a Roma, piccoli alunni gli parlano e gli regalano fiori. Il siparietto: “Ottimo inglese, meglio del mio italiano”

Home Attualità Re Carlo a Roma, piccoli alunni gli parlano e gli regalano fiori....

Oggi, 23 ottobre, il Re d’Inghilterra Carlo insieme alla consorte, Regina Camilla, hanno visitato Roma e incontrato Papa Leone XIV. Il sovrano ha anche incontrato una scolaresca di un istituto paritario della Capitale, che ha parlato con lui in inglese e ha donato ai reali un mazzo di fiori.

Il video della breve interazione tra i bambini e il re è stato pubblicato da Vatican News su X. I piccoli hanno detto una breve frase in inglese. Ecco la risposta di Carlo, sempre in inglese, tra le risate: “Parlate un ottimo inglese. Meglio del mio italiano. Vi danno tanti compiti?”.

Camilla ad aprile in una scuola di Roma

Nel corso della visita sempre a Roma dei reali inglesi dello scorso aprile, la Regina Camilla aveva visitato una scuola. L’incontro con gli studenti della scuola è stato memorabile per studenti e docenti e pieno di aneddoti. La regina, come riporta Il Messaggero, si è mossa tra urla e bandierine. C’è chi le ha ricordato che in quella scuola ha studiato il grande calciatore Francesco Totti.

“Sua Maestà, questa è la scuola di Totti!!!”, ha urlato qualcuno, e la Regina ha annuito.

“Aveva un occhio di riguardo soprattutto per gli studenti con bisogni educativi speciali, un ricordo indelebile per noi”, ha raccontato la dirigente scolastica.

