Riapertura scuole, Salvini: “Incredibile, siamo l’unico paese in Europa che non ha ancora una data”

Riapertura scuole, Salvini: “Incredibile, siamo l’unico paese in Europa che non ha...

Il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un intervento a 7 Gold, ha parlato anche di scuola: “Siamo l’unico paese europeo che ancora non ha dato una data di riapertura. E’ questa la cosa incredibile. La didattica a distanza non è scuola, l’Italia è l’unico paese che ancora adesso a fine maggio non sa dire e studenti mamme papà e insegnati quando e come si riparte. E’ una follia”.

E poi: “Siamo circondati da paesi i cui i bambini in questo momento sono tornati in classe, non possiamo essere gli ultimi. Nel Decreto Scuola vengono quasi totalmente dimenticate le scuole pubbliche paritarie, fondamentali in molti casi, che senza un aiuto concreto rischiano di chiudere”.