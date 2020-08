Ritorno a scuola, la mascherina sarà portata per più ore consecutive: pochi i motivi per toglierla

Nel momento in cui uno studente, un docente, un lavoratore o un visitatore entrerà a scuola, la mascherina andrà sempre indossata. Tranne situazione particolari, quindi, verrà portata sul volto anche per più ore consecutive. Presto il provvedimento verrà collocato nero su bianco nei protocolli sulla sicurezza per il rientro in classe.

Si va verso l’obbligo permanente

Anche se il loro utilizzo non basta a garantirsi il mancato contagio dal Covid-19, l’orientamento del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) è infatti per un uso esteso delle mascherine nelle mura scolastiche: a dirlo è stato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo parlando il 19 agosto a SkyTg24, a ridosso della riunione dello stesso Comitato di esperti.

I tre pilastri del Coronavirus

“Questa malattia – ha detto Miozzo – ha imposto tre pilastri: il distanziamento, l’uso della mascherina e l’igiene. Sono indiscutibili e saranno validi per il mondo scolastico”.

“Sopra i sei anni – ha aggiunto – sarà richiesto, in Italia come in altri Paesi, che ci imponiamo l’uso della mascherina e il distanziamento. Poi ci saranno condizioni particolari, come l’uso se c’è un ragazzo non udente in classe, l’interrogazione, momenti del contesto locale che saranno valutati. L’indicazione però sarà: utilizziamo la mascherina perché è un importante strumento contro il virus”.

Sì al medico scolastico

Il coordinatore del Cts è anche tornato sul medico scolastico: intervenuto a a Unomattina, Agostino Miozzo ha spiegato che “è una figura assolutamente necessaria: ricostituire questa figura storica può’ essere un aspetto positivo”.

E’ bene ricordare che tuttavia sul medico scolastico, previsto per legge decine di anni fa, al momento di ufficiale ancora non c’è nulla.