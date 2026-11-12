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12.11.2026

Save the Children, calo demografico impietoso: in dieci anni 388mila studenti in meno: Entro il 2036 un quinto di alunni sparirà dalle scuole

Daniele Di Frangia
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In vista della Giornata Mondiale dell’Infanzia (20 novembre), Save the Children diffonde la XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, intitolata “Scuola liberatutti”. Il rapporto restituisce la fotografia di una scuola pubblica che perde studenti e presìdi territoriali, ma che resta decisiva nel contrasto alle disuguaglianze e alla povertà educativa.

Il calo demografico, in dieci anni, ci regala una riduzione del numero di studenti fino ai 14 anni, del 16,7%. Sono 388mila gli iscritti in meno e, secondo le previsioni Istat, la riduzione della popolazione scolastica fino al 2036 sarà di circa 1/5 (1 milione di bambini in meno dai 3 ai 13 anni) con 3mila Comuni a rischio chiusura dell’unica primaria presente, quasi la metà al Sud e nelle Isole. La stima è che entro il 2036 ci sarà il 19,6% di bambini in meno nella fascia 5-9 anni e il 22,9% in meno di quella 10-14.

Dal 2015-16 a oggi sono state chiuse 1.571 sedi scolastiche, soprattutto al Sud: Campania (-277), Calabria (-263), l’incidenza maggiore in Calabria (10,7%).

Il 35,7% delle scuole dell’infanzia ha classi vuote, con pochi bambini, a rischio chiusura, con valori che vanno dal 9,6% della provincia di Monza e Brianza al 66,7% nella provincia di Caserta.

Un milione e 173mila 14-19enni vivono in Comuni senza una scuola secondaria di secondo grado, in particolare in Lombardia nelle province di Bergamo (70%), Lecco (66,1%) e Como (65%), e quasi 71mila 11-13enni si trovano in Comuni senza scuole secondarie di primo grado (4,3%). Tra le province spiccano Aosta (43,9%) e le lombarde Lodi (32,3%), Lecco (29,3%) e Sondrio (25,7%).

Negli ultimi anni, il calo demografico ha fatto anche aumentare il numero delle pluriclassi (classi formate da 8 a 18 studenti di età diverse che si creano quando il numero di alunni dello stesso anno scende sotto i 10): nella primaria erano 2002 nel 2018-19, sono diventate 2.197 nel 2024-25. In Piemonte se ne segnalano 468.  

La versione integrale dell’Atlante 2026 è disponibile qui: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/xvii-atlante-dell-infanzia-a-rischio-scuola-libera-tutti

calo demograficoSave the Children

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