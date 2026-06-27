Scioglimento riserva specializzazione sostegno in GPS, le due opzioni possibili per chi aveva il doppio inserimento

Come abbiamo già scritto recentemente nella domanda di aggiornamento GPS, con scadenza entro il 16 marzo 2026, era possibile richiedere la sostituzione del titolo estero ancora non riconosciuto con un titolo italiano da conseguire entro il 30 giugno 2026. Tale sostituzione si sarebbe dovuta perfezionare con lo scioglimento della riserva dal 15 giugno al 2 luglio 2026.

Nel frattempo dello scioglimento della riserva, l’aspirante docente inserito per esempio in TAB 7 ADMM sarebbe risultato contemporaneamente inserito in TAB 7 sia con il titolo estero ancora non riconosciuto di ADMM e sia in attesa dello scioglimento della riserva per il titolo italiano ADMM.

Opzione da indicare in domanda di scioglimento riserva

Per coloro che rislutavano contemporaneamente inseriti per la medesima classe concorso, con un titolo estero in attesa di riconoscimento, si è resa necessaria la scelta di una delle due opzioni A e B.

Scioglimento della riserva e sostituzione titolo

Nel caso suddetto è stato possibile, indicando l’opzione A, rinunciare ad ogni istanza di riconoscimento del titolo estero di specializzazione dalla cui graduatoria con riserva sarà depennato, ma considerare l’inserimento ex novo nella prima fascia sostegno delle GPS sulla base del nuovo titolo italiano conseguito entro il 30 giugno 2026.