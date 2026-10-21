Scuola occupata, docente schiaffeggia alunno. La vicepreside: “Ha reagito così perché era preoccupato, il ds valuterà provvedimenti”

In questi giorni di scioperi e proteste si è visto di tutto. Ieri, 20 ottobre, una scena immortalata dagli smartphone dei presenti ha sconvolto una comunità scolastica: un docente, in un liceo di Torino, ha schiaffeggiato uno studente durante l’occupazione studentesca.

Come riporta La Repubblica, la vice preside ha commentato così: “Sono mortificata, il dirigente scolastico valuterà provvedimenti. Il collega ha reagito così perché era preoccupato, visto che è anche il responsabile della sicurezza. C’erano oltre ragazzi nel corridoio e tutte le porte erano sbarrate, c’era un grosso pericolo e lui voleva creare una via di fuga”.

Come riporta Torino Cronaca, resta da chiarire se il colpo abbia raggiunto il diciassettenne, come sostengono gli studenti, oppure un cubotto. La madre del ragazzo è stata ricevuta dalla scuola e il docente si scuserà. “Abbiamo spiegato subito cosa stava succedendo”, ha aggiunto.