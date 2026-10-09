Scuola, riscatto laurea, cumulo e ricongiunzione. L’esperto spiega come compilare le richieste – DIRETTA ore 17.00 con Rino Di Meglio

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Come funziona il riscatto della laurea? È vero che può avere una utilità diversa a seconda della posizione contributiva? Che differenze ci sono tra il riscatto della laurea ordinario e agevolato? Come funziona la ricongiunzione? Quali sono i costi, e quali sono i vantaggi sul calcolo finale per chi decide di attivarla? Come funziona il cumulo? Come funzionano periodi, e come viene calcolato il pro-quota.

Come funziona la totalizzazione? Ci sono regole proprie da seguire su requisiti, decorrenze e calcolo? Perché non esiste una soluzione “migliore” in assoluto rispetto alle altre? In che senso la convenienza dipende dall’obiettivo previdenziale personale? Sono solo alcune delle domande che si pone il personale scolastico, su ambito di particolare interesse come quello previdenziale.

A rispondere, nel corso di venerdì 9 settembre 2026, alle ore 17.00, sarà stato il professor Rino Di Meglio, esperto di normativa e di legislazione scolastica, protagonista di una nuova rubrica tutta dedicata all’aspetto previdenziale del mondo della scuola. Seguiteci in diretta sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.