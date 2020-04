Scuole chiuse, in classe a settembre? Il governo ci pensa sul serio

La curva dei contagi è in discesa e il governo Conte prepara la Fase 2, quella della ripartenza. L’intenzione del premier è quella di dare l’ok, dopo Pasqua, ad alcuni tipi di fabbrica e negozi.

La cautela è massima per evitare di vanificare gli sforzi, ma occorre riaccendere i motori del Paese per la ripartenza sociale ed economica.

Si pensa alla riapertura delle aziende agricole, delle librerie e delle cartolerie dove è più facile rispettare il distanziamento sociale. Per far ripartire l’industria, invece, occorrerà aspettare i primi di maggio.

Cosa accade, invece, per la scuola? Pare che la data del 18 maggio sia pressoché impossibile da rispettare per tanti motivi: l’impossibilità di rispettare il metro di distanza e le strutture scolastiche vetuste (per usare un termine caro alla ministra Lucia Azzolina).

Con ogni probabilità se ne parlerà a settembre con la partenza, l’1 o il 2 settembre con i corsi di recupero per poi iniziare in classe o a distanza (questo è ancora tutto da vedere) dalla terza settimana di settembre.