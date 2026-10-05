Sicurezza a scuola, principio di incendio in una primaria in Friuli: quasi 200 bambini evacuati in via precauzionale



Tanta paura, ma per fortuna niente di peggio. Potrebbe essere riassunto così l’incidente avvenuto nelle scorse ore a Buja, paese di circa seimila abitanti in Friuli Venezia Giulia, dove un principio di incendio si è verificato in una scuola primaria, portando all’evacuazione in via precauzionale di circa 190 bambini e una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici.

“L’allarme è scattato attorno alle nove del mattino, quando è stato notato del fumo provenire dalla cucina dell’istituto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con tre mezzi“, scrive Rai News. “I pompieri hanno individuato l’origine del problema, provvedendo a mettere in sicurezza i locali e a spegnere il principio di incendio”. Un intervento repentino per mettere in sicurezza la struttura.

“L’evacuazione si è svolta senza conseguenze per bambini, insegnanti e personale scolastico“, conferma infatti la testata. “Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso”. Gli accertamenti sarebbero tuttora in corso per valutare le cause del principio di incendio. Per i piccoli evacuati e per il personale scolastico, per fortuna, non c’è stata nessuna conseguenza.