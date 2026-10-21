Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Minori violenti, sanzioni per i genitori

guarda
Studenti e genitori
21.10.2026

Voti sufficienti ma troppe assenze per salute: il TAR annulla la “bocciatura” e salva lo studente ansioso

Lara La Gatta
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
La normativa sulle deroghe: la salute prevale sul conteggio delle ore
La decisione del TAR: annullamento della bocciatura e promozione definitiva
Diritto al passaggio e risarcimento: i limiti fissati dalla sentenza

Un alunno iscritto al primo anno della scuola secondaria di primo grado si è visto negare l’ammissione alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2024/2025. La motivazione dell’istituto scolastico non riguardava l’impegno o i voti – rivelatisi sufficienti anche nel secondo quadrimestre -, bensì la sola “frequenza scolastica discontinua” determinata da un elevato numero di assenze. Le assenze, tuttavia, erano collegate e giustificate da una particolare sindrome e da uno stato ansioso sofferti dal minore e debitamente documentati dai genitori con apposita certificazione medica.

La normativa sulle deroghe: la salute prevale sul conteggio delle ore

Di fronte al ricorso presentato dai genitori con l’assistenza dei propri legali, il TAR Liguria (Sezione Prima) con sentenza 601/2026 si è espresso sulla legittimità della decisione presa dall’istituto. La normativa vigente (art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009 e art. 5 del D.Lgs. 62/2017) richiede la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato per la validità dell’anno scolastico. La medesima legge, affiancata dalle Circolari del Ministero dell’Istruzione (n. 20/2011 e 1865/2017), attribuisce però alle scuole la facoltà di concedere deroghe straordinarie in casi eccezionali, inclusi i gravi e documentati motivi di salute, a condizione che le assenze non impediscano al consiglio di classe di valutare l’alunno.

La decisione del TAR: annullamento della bocciatura e promozione definitiva

I giudici amministrativi genovesi hanno ritenuto il ricorso fondato e il provvedimento della scuola manifestamente illegittimo. Avendo lo studente dimostrato un apprezzabile sforzo sotto il profilo del rendimento scolastico conseguendo la sufficienza nelle materie, l’istituto avrebbe dovuto applicare la deroga prevista per motivi di salute. Con la sentenza, il TAR ha annullato definitivamente la bocciatura e consolidato l’iscrizione dello studente alla classe seconda, nella quale era già stato inserito con riserva a seguito di un’ordinanza cautelare.

Diritto al passaggio e risarcimento: i limiti fissati dalla sentenza

Mentre l’azione di annullamento dell’atto è stata accolta, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’istanza dei genitori diretta ad accertare in via autonoma un diritto soggettivo al passaggio di classe, ribadendo la natura tecnico-discrezionale della valutazione scolastica. È stata inoltre respinta la richiesta di risarcimento dei danni, non essendo stato provato alcun danno da perdita dell’anno o da presunto trattamento scorretto dell’istituto. Le spese di giudizio sono state interamente compensate tra le parti.

BocciaturaTar

Niente promozione senza impegno e partecipazione: il TAR Piemonte respinge il ricorso di uno studente con DSA contro la bocciatura

Bocciata la studentessa con disturbo oppositivo-provocatorio, le tutele per i soggetti con ADHD non garantiscono la promozione automatica con 12 insufficienze gravi

Bocciato alla Maturità, fa ricorso al TAR: “Non hanno considerato il mio percorso”. Ma i giudici confermano il no dopo la “scena muta” all’orale

Bocciato in terza media nonostante il percorso psicologico: per il TAR decide il rendimento, non la fragilità

Cinque insufficienze e troppe assenze: il TAR conferma la bocciatura dello studente “ad alto potenziale”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Gite scolastiche, possono servire anche a potenziare le competenze Stem: la visita al laboratorio di Etna Today

Pubbliredazionale

TFA Indire III ciclo, i corsi di specializzazione partiranno a breve: risponde il presidente Manfredi

Redazione

Scuola occupata, docente schiaffeggia alunno. La vicepreside: “Ha reagito così perché era preoccupato, il ds valuterà provvedimenti”

Redazione

Accesso agli atti disciplinari del docente accompagnatore, il TAR riconosce il diritto dei familiari dello studente deceduto in gita

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata