Social and Emotional Learning, il valore dell’apprendimento socio-emotivo [VIDEO]

Se chiedessimo a diversi insegnanti di raccontare in cosa consiste il proprio lavoro, la maggior parte di loro risponderebbe che accanto al cuore della loro professione, ovvero gli argomenti di insegnamento, una parte ampia e spesso non riconosciuta del loro lavoro ha a che fare con la risposta ai bisogni emotivi, sociali e comportamentali degli studenti.

In effetti, l’insegnamento non è solo un semplice trasferimento di nozioni e conoscenze, ma coinvolge l’intera sfera emotiva connessa ai metodi adottati in classe per facilitare il processo di apprendimento e la motivazione.

Il corso, realizzato dalla Tecnica della Scuola Formazione, a cura di Mimì Pino, offre ai docenti suggerimenti per evolversi personalmente e professionalmente: sarà un’opportunità per partire da se stessi, dallo sviluppo delle loro capacità emotive e sociali e riflettere insieme su strumenti e metodi da utilizzare in classe con i propri studenti.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Venerdì 24 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00

> Giovedì 30 aprile 2020 – dalle ore 16.00 alle 18.00