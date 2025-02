Sparatoria Svezia a scuola, ci sono feriti: “Stare in classe preoccupati per la vita è un incubo che non si dovrebbe vivere”

Sparatoria Svezia a scuola, ci sono feriti: “Stare in classe preoccupati per...

Oggi, 4 febbraio, c’è stata una violenta sparatoria in un centro di formazione per adulti in Svezia, a Orebro, a ovest di Stoccolma. Come riporta La Repubblica, la polizia locale in un comunicato ha fatto sapere che cinque persone sarebbero rimaste ferite: quattro sarebbero stati sottoposti a intervento chirurgico.

Due avrebbero completato l’intervento e sono stabili mentre uno è ancora grave. Ma i media locali parlano di “diversi morti”.

Le prime informazioni

Secondo la polizia, il presunto autore dell’attacco sarebbe una delle persone ricoverate in ospedale. In precedenza un giornale svedese aveva pubblicato la notizia secondo cui l’uomo si sarebbe ucciso. “Al momento non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni, ma si tratta di una persona ferita che presumiamo sia l’autore del reato”, afferma la polizia svedese.

“È con tristezza che ho ricevuto la notizia del terribile atto di violenza avvenuto a Orebro. I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti e ai loro familiari. È un giorno molto doloroso per tutta la Svezia”. Lo ha affermato il primo ministro svedese, Ulf Kristersson.

“I miei pensieri vanno anche a tutti coloro la cui normale giornata scolastica è stata sostituita dal terrore. Essere confinati in classe, preoccupandosi per la propria vita, è un incubo che nessuno dovrebbe vivere. Il governo è in stretto contatto con la polizia e monitora attentamente gli sviluppi”, ha aggiunto.