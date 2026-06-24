Summer School nazionale AISPP: tre giorni per interrogare la storia del pensiero politico

Dal 25 al 27 giugno Casa San Tommaso, a Linguaglossa, ai piedi dell’Etna, ospiterà la quarta edizione della Summer School nazionale dell’Associazione Italiana di Storia del Pensiero Politico (AISPP), presieduta dalla professoressa Francesca Russo, promossa in collaborazione con l’Università di Catania e con la Summer School Odisseuro. L’iniziativa rappresenta uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alla formazione avanzata di dottorandi e giovani ricercatori nel campo della storia del pensiero politico.

Il tema: «Fare storia del politico»

Il filo conduttore scelto per il 2026 invita a riflettere sui contenuti, i metodi e le prospettive della disciplina, interrogandosi sul significato della ricerca storica applicata alle categorie del politico nelle diverse epoche e tradizioni culturali. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali dell’Università di Catania, seguiti da lezioni magistrali e seminari con la partecipazione di alcuni tra i più autorevoli studiosi italiani della materia. Particolarmente significativa sarà la sessione dedicata alle presentazioni di ricerca, nella quale giovani studiosi provenienti da numerose università italiane potranno discutere i propri lavori all’interno di una comunità scientifica consolidata. Nel corso della Summer School è prevista inoltre la presentazione del volume Genealogie della cura. Donne, corpi e politica del vivente (Rubbettino, 2026), occasione di confronto su uno dei temi più rilevanti del dibattito contemporaneo tra filosofia politica, storia delle idee e studi di genere.

Il ruolo dell’Università di Catania e la rete accademica

L’iniziativa conferma il ruolo dell’Università di Catania nella promozione dell’alta formazione umanistica, rafforzando il dialogo tra studiosi di diverse sedi accademiche e contribuendo alla crescita di una nuova generazione di ricercatori impegnati nello studio della tradizione del pensiero politico. Per tre giorni Linguaglossa diventerà così un laboratorio nazionale di riflessione critica sul passato e sul presente della politica, nel segno del confronto scientifico e della costruzione di reti accademiche.