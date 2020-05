Tecnica della Scuola insieme a Editrice La Scuola e SEI per supportare i docenti nella didattica a distanza

Tecnica della Scuola insieme a Editrice La Scuola e SEI per supportare...

Da oggi, 12 maggio 2020, la nostra casa editrice inizia una collaborazione con il Gruppo La Scuola nell’ambito della formazione digitale e, nella fattispecie, con l’editrice La Scuola e la Sei (Società editrice internazionale).

La Scuola è una casa editrice italiana fondata a Brescia nel 1904. Ha sviluppato in anni recenti, nuovi prodotti e servizi orientati alla professione del docente, definendo in modo sempre più centrale e strategico il proprio ruolo di editore scolastico attraverso un ampio catalogo di testi per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e secondo grado. Contenuti digitali, ebook interattivi, app e piattaforme dedicate alle classe virtuali, ne costituiscono il naturale completamento sul fronte delle nuove tecnologie.

La Sei, fondata a Torino nel 1908, ancora oggi è presente con i suoi testi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, e occupa una posizione di rilievo in numerose discipline, nelle quali vanta una lunga e prestigiosa tradizione. Ogni anno sono circa 50 le novità che vanno ad arricchire e innovare un catalogo molto articolato, dalle materie umanistiche a quelle artistiche e tecnico-scientifiche: con un’attenzione tutta particolare, attraverso le guide e altri strumenti integrativi, alle sempre rinnovate esigenze didattiche, metodologiche e pedagogiche dei docenti.

Lo scopo di questa collaborazione ha come obiettivo di supportare e sostenere concretamente tutti i docenti che, nella presente situazione di emergenza, si trovano ad affrontare una didattica fatta di forme, contenuti e rapporti nuovi.

In questa logica la nostra Casa editrice La Tecnica della Scuola pubblicherà sul proprio sito, all’interno della rubrica Come fare Didattica a distanza, alcuni video corsi gratuiti del progetto La Scuola digitale degli editori La Scuola e Sei.

Ecco alcuni dei titoli che verranno proposti:

“PROGETTIAMO LA DIDATTICA A DISTANZA”

“LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA”

“COMPITI AUTENTICI A DISTANZA: PROGETTARLI E VALUTARLI CON LA GSUITE”

“APP-RENDERE ONLINE: MOTIVARE E COINVOLGERE CON LA DIDATTICA A DISTANZA”.

Editrice La Scuola e SEI offrono, inoltre agli insegnanti numerosi webinar di formazione, sempre gratuiti, con rilascio di attestato, consultabili alla sezione FORMAZIONE dei siti.

I webinar trattano discipline specifiche o, più in generale, i temi della didattica a distanza condividendo spunti, aggiornamenti e consigli pratici.

La pagina Come fare Didattica a distanza si arricchisce così di nuovi contenuti utili per la didattica a distanza.