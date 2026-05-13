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Docenti
13.05.2026

Tfa sostegno 2026: quali criticità tra insegnanti, famiglia e studenti con disabilità? – FOCUS

Redazione
Indice
Il focus della Tecnica della Scuola
Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l'empatia?
Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA e Indire, tutti i numeri
Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l'inclusione a scuola non decolla a causa loro - ESITI SONDAGGIO
Inclusione a scuola, c'è chi vuole il ritorno alle classi speciali: docenti di sostegno "balie", certificati facili, colleghi distanti
Dai leoni di Sicilia ai "leoncini" dietro i banchi. Stefania Auci a tutto campo sui docenti di sostegno - INTERVISTA
Docenti di sostegno, tra fatica, percorsi di crescita e problemi (in classe e non solo): parlano gli insegnanti sul campo

Come funziona il sostegno in Italia? Da quando sono state abolite le classi speciali cosa è successo e quali criticità riscontrano insegnanti, famiglie e studenti con disabilità? Il mondo dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nella pratica quotidiana, è contorto e intricato e merita attenzione.

Ma quali sono le problematiche? Cosa ne pensano i diretti interessati? Quali soluzioni? La Tecnica della Scuola ha voluto costruire un focus, diviso in due parti, per fare chiarezza sull’argomento e offrire spunti di riflessione.

Il focus della Tecnica della Scuola

L’approfondimento

Come si diventa insegnanti di sostegno? Dal Tfa ai corsi Indire fino alla conferma delle famiglie, si può imparare l’empatia?

I dati

Sostegno, quasi il 30% dei docenti viene selezionato dalle graduatorie. TFA e Indire, tutti i numeri

Il sondaggio

Docenti di sostegno senza vocazione: per 2 insegnanti su 3 l’inclusione a scuola non decolla a causa loro – ESITI SONDAGGIO

Inclusione a scuola, c’è chi vuole il ritorno alle classi speciali: docenti di sostegno “balie”, certificati facili, colleghi distanti

Le interviste

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