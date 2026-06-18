Tracce Maturità 2026, un’alunna si presenta con tutti dieci in pagella: “Quella di attualità la odio, anneghi nei tuoi pensieri”

Oggi, 18 giugno, ha inizio ufficialmente la maturità 2026 con la prima prova d’italiano, scelta a livello ministeriale e uguale, per contenuti, per tutte le scuole. Tra gli autori scelti ad un passo dal diploma quest’anno ci sono Cesare Pavese e Vitaliano Brancati.

Un’alunna di diciannove anni di Milano si presenta alla Maturità con tutti dieci in pagella e ha detto la sua sulle tracce della prima prova scritta. Ecco cosa ha detto a Il Corriere della Sera. “La traccia di attualità, la odio: hai sei ore e finisci per annegare nei tuoi pensieri. Preferirei quella letteraria. Vorrei Montale o Pirandello, che mi affascina con l’umorismo e il non senso. Altrimenti Pavese e la non appartenenza. A volte mi ci ritrovo”.

L’alunna ci ha azzeccato: tra le tracce scelte c’è proprio Pavese. Ma come si conquistano tutti 10? Ecco la sua risposta: “Le materie non mi piacciono tutte allo stesso modo, ma credo che non si possa ragionare a comportamenti stagni, diciamo che mi ha aiutato un po’ di curiosità generale. E quando una cosa l’ho compresa, anche in fisica o matematica, allora la sento mia. Non è un voto, è parte del mio bagaglio culturale”. Nel biennio, magari, “ero un po’ esagerata, adesso sono meno giudice di me stessa”.

Tracce Maturità 2026, ecco tutti gli autori

A1: Cesare Pavese, “Passerò per Piazza di Spagna”.

A2: Vitaliano Brancati, “I Piaceri”.

B1: testo tratto da Assemblea Costituente (Insediamento e discorso del Presidente Giuseppe Saragat).

B2: Piero Bianucci, “Te lo dico con parole tue”. La scienza di scrivere per farsi capire

B3: Frank Furedi, “I confini contano”.

C1: Wenke Husmann (Die Zeit), articolo “Funziona a meraviglia” comparso su Internazionale nel gennaio 2026

C2: Mario Calabresi, “Alzarsi all’alba”.

Calendario delle prove d’esame

L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 prevede una prima prova scritta di italiano (giovedì 18 giugno 2026), una seconda prova scritta specifica per l’indirizzo di studio (venerdì 19 giugno 2026), e un colloquio.

Maturità 2026, cosa cambia?

Ma cosa cambierà alla Maturità 2026? Ecco una piccola guida:

Da sei commissari a quattro, più il presidente

Innanzitutto, le commissioni d’esame saranno “ridotte”: cinque membri complessivi, anziché sette, di cui due interni, due esterni e il presidente esterno.

Aumentano le risorse per la formazione dei commissari: 3 milioni di euro nel 2026 e ben 11 milioni nel 2027. Il compenso dei commissari, però, rimane sempre lo stesso, fermo al 2007, quindi da quasi vent’anni fa. Viene rivisto anche il sistema dei punti bonus, che potranno essere assegnati ai candidati con un voto a partire da 90/100, e non più da 97/100.

Addio alla denominazione “esame di stato”

Si passa poi dalla definizione ufficiale di “Esame di Stato” al ritorno alla dicitura “Esame di Maturità”.

Cambia il colloquio

Con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, e le quattro discipline oggetto di colloquio, per ogni indirizzo. Stop anche al documento iniziale del colloquio.

Inoltre, c’è un nuovo indicatore nella griglia del colloquio, d’ora in poi: si tratta del “grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio”.

Colloquio obbligatorio

L’esame di maturità sarà validamente sostenuto se il candidato ha regolarmente svolto tutte le prove, per evitare le “scene mute” degli studenti del 2025, ma anche degli anni precedenti, con studenti che hanno deciso di non svolgere il colloquio per protesta, sapendo comunque di avere raggiunto un punteggio tale nelle prove scritte per arrivare al diploma.