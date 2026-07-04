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04.07.2026

Trattenimento in servizio oltre i 67 anni: la regola vale anche per i docenti precari

Francesco Orecchioni
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Indice
La proroga in servizio
Il problema della parità di trattamento
La giurisprudenza relativa all’iscrizione nelle graduatorie
La decisione del Tribunale di Pescara

Interessante pronuncia del Tribunale di Pescara, al quale si era rivolto un docente precario assistito dall’avvocato Marcello Di Iorio.

Dovendo procedere all’aggiornamento delle GPS, il docente si vedeva inibito l’accesso al sistema, in quanto aveva già compiuto 67 anni. Il dipendente non aveva però ancora maturato i requisiti per accedere ad alcun trattamento pensionistico.

Presentava pertanto istanza di proroga del servizio per raggiungimento del requisito contributivo minimo ai fini pensionistici.

La proroga in servizio

L’art. 509 del Testo Unico della Scuola, al comma 3, prevede la facoltà di ottenere il trattenimento in servizio per il dipendente che- pur avendo compiuto 65 anni- non abbia raggiunto il numero di anni per ottenere il minimo della pensione, ma comunque “non oltre il settantesimo anno di età”.

Il problema della parità di trattamento

L’Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle GPS esclude espressamente gli aspiranti che abbiano compiuto 67 anni entro il 1° settembre dell’anno di aggiornamento delle graduatorie.

Non c’è chi non veda come- mentre il personale con contratto a tempo indeterminato che non ha raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione ha diritto a restare in servizio – tale regola non vale per i docenti precari.

La giurisprudenza relativa all’iscrizione nelle graduatorie

Proprio sulla base del principio di non discriminazione, già altri Tribunali (Tribunale di Trapani, Tribunale di Salerno, Tribunale di Velletri, Tribunale di Siena) hanno affermato il diritto del docente precario di continuare ad essere iscritto nelle graduatorie al fine del  raggiungimento del minimo contributivo.

La decisione del Tribunale di Pescara

Applicando tali principi e sulla scorta dei segnalati precedenti giurisprudenziali, anche il Tribunale di Pescara, adito in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di reinserire il docente nelle GPS della provincia , con conseguente diritto ad ottenere incarichi di supplenza fino al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di anzianità contributiva.

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