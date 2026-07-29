Troppo rumore dal cortile di una scuola, i residenti di un comune nel torinese diffidano il sindaco: “Limitare attività all’aperto”

Troppi rumori e schiamazzi dal cortile della scuola. Tanto da rendere necessaria una diffida formale, che però non è stata indirizzata all’istituto ma al sindaco. Accade a Burolo, paese di mille abitanti nella città metropolitana di Torino, dove alcuni residenti hanno minacciato di ricorrere alle vie di fatto nei confroni del primo cittadino. A raccontarlo è il quotidiano La Voce. “Il rumore diventato insopportabile non è quello del traffico, di una fabbrica o di un locale notturno”, si legge. “Sono le voci dei bambini. Le corse nel cortile, le risate, le urla durante i giochi e persino le indicazioni degli educatori”

“Tutto messo nero su bianco in una diffida inviata da uno studio legale di Genova al Comune e alla scuola dell’infanzia”, prosegue l’articolo, “con la richiesta di intervenire contro quelle che vengono definite emissioni rumorose intollerabili. Non solo: i residenti chiedono che siano limitate le attività all’aperto e che, per le prossime estati, il Comune non conceda più gli spazi al centro estivo. Quando ha aperto la comunicazione, il sindaco Franco Cominetto ha pensato a uno scherzo. Poi ha letto le richieste, i riferimenti alla normale tollerabilità. E ha capito che era tutto vero“.

Tra le contestazioni avanzate nella diffida, la violazione delle fasce di quiete e la necessità di ricorrere a schermature fonoassorbenti per evitare che i rumori provenienti dalla scuola disturbino il vicinato. Se ciò non dovesse avvenire, si evocano persino a possibili azioni giudiziarie. “Siamo al mondo al contrario”, ha commentato il primo cittadino ai microfoni de La Voce. “Ci lamentiamo del calo demografico, diciamo che non ci sono più nascite, cerchiamo in ogni modo di mantenere aperti i servizi. Poi, quando finalmente ci sono dei bambini che giocano, qualcuno chiede di farli smettere“.