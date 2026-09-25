Tutti al liceo, spariscono tecnici e professionali

E così adesso tutte le scuole si chiameranno licei. Beh, non è una novità in assoluto: già da tempo esistono per esemio il liceo tecnologico, il liceo musicale, il liceo socioeconomico. Credo di sapere perché questa denominazione ora viene estesa anche a quegli ordini di scuola che ancora non se ne potevano fregiare.

Per evitare ai genitori la “vergogna” di dover dire: “mio figlio frequenta l’istituto tecnico o la scuola professionale”, quasi si trattasse di tipi di scuola di rango inferiore, dove quindi vanno i ragazzi con cervelli di seconda o terza scelta. Sì, perché tutto si ferma a questa esteriorità. Il liceo si chiama così perché presenta certe caratteristiche – studio prevalentemente teorico e speculativo – che altri ordini di scuola non hanno, perché per loro natura diversi.

E infatti l’equiparazione ed il raggruppamento sotto la voce “liceo” si ferma al nome, perché nelle scuole tecniche e professionali si continuerà a studiare le stesse materie studiate finora. Materie degnissime e preziose che formeranno i tecnici e gli artigiani di cui la società, all’atto pratico, nell’immediato ha senz’altro più bisogno che di filosofi e pensatori vari.