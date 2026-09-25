Registrati
Diretta video

Approvato il decreto scuola: tetto del 30% di stranieri in classe | 25-09-2026

guarda
I lettori ci scrivono
25.09.2026

Tutti al liceo, spariscono tecnici e professionali

Daniele Orla
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Autore: Daniele Orla

E così adesso tutte le scuole si chiameranno licei. Beh, non è una novità in assoluto: già da tempo esistono per esemio il liceo tecnologico, il liceo musicale, il liceo socioeconomico. Credo di sapere perché questa denominazione ora viene estesa anche a quegli ordini di scuola che ancora non se ne potevano fregiare.
Per evitare ai genitori la “vergogna” di dover dire: “mio figlio frequenta l’istituto tecnico o la scuola professionale”, quasi si trattasse di tipi di scuola di rango inferiore, dove quindi vanno i ragazzi con cervelli di seconda o terza scelta. Sì, perché tutto si ferma a questa esteriorità. Il liceo si chiama così perché presenta certe caratteristiche – studio prevalentemente teorico e speculativo – che altri ordini di scuola non hanno, perché per loro natura diversi.
E infatti l’equiparazione ed il raggruppamento sotto la voce “liceo” si ferma al nome, perché nelle scuole tecniche e professionali si continuerà a studiare le stesse materie studiate finora. Materie degnissime e preziose che formeranno i tecnici e gli artigiani di cui la società, all’atto pratico, nell’immediato ha senz’altro più bisogno che di filosofi e pensatori vari.

licei

Tutti gli istituti superiori si chiameranno licei, arriva la conferma: stop alla distinzione con i tecnici, la norma nel decreto scuola

Stop alla distinzione tra istituti tecnici e licei, Meloni: “Presto la norma per chiarire fin dal nome che sono scuole di pari valore”

Stop alla distinzione tra tecnici e licei, Valditara: “Oggi un ‘istituto’ ha un bollino di serie B, questa è la valutazione che fanno le famiglie”

Stop alla distinzione tra istituti tecnici e licei? Presto un decreto, Valditara: “Presenterò una proposta in tal senso”

Inizio scuola 2026, oltre metà degli studenti ha scelto il liceo. Cnddu: verificare risultati su orientamento, Liceo del Made in Italy e A-46

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

JOB&Orienta 2026: focus su competenze e professioni di arte, cultura e spettacolo

Pubbliredazionale

Decreto legge scuola, Valditara: “Alunno straniero che non parla italiano danneggia gli altri. Genitore indica 4 scuole, se si raggiunge il tetto, lo porta in un’altra”

Daniele Di Frangia

Didacta Abruzzo, l’USR punta su innovazione, inclusione e intelligenza artificiale

Redazione

FMOF 2026/2027, entro il 30 settembre le risorse alle scuole: al via contrattazione e Programma Annuale 2027

Ivana Serra
vai alla ricerca avanzata